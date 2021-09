Gestão Pinheiro anuncia Banco de Ração e chipagem de cães e gatos

Cumprindo o Plano de Governo que prevê investir cada vez mais no respeito e cuidados com os animais, a gestão Emanuel Pinheiro anuncia duas grandes ações para a causa: a regulamentação do Banco de Ração, projeto de lei do vereador Sargento Vidal e a chipagem de cães e gatos, garantindo o monitoramento e melhor fiscalização em casos de abandono e maus-tratos.

Além disso, a obra do Hospital Municipal Veterinário também será lançada até o fim de 2021. O anúncio foi feito pelo secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável, Renivaldo Nascimento, que representou o prefeito Emanuel Pinheiro em evento de homenagem as protetoras de animais na última quarta-feira (8), promovido pelo vereador Vidal, com apoio da primeira-dama Márcia Pinheiro.

Na ocasião, também foi lembrado o Dia do Veterinário, comemorado nesta quinta-feira (9) e os profissionais também foram parabenizados. “Uma gestão humanizada se faz com o respeito a todos, respeitando a nossa gente, ao meio ambiente e também aos animais, por isso criamos a Diretoria de Bem-estar Animal. Temos muito a avançar, mas nossa equipe tem trabalhado diuturnamente para cuidar e proteger esses animais indefesos, que precisam muito do nosso amor e carinho. Levamos a sério a causa animal e por isso foi incluído investimento na LOA 2022, para que as ações sejam garantidas”, disse o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

A Diretoria de Bem-estar Animal foi implantada pela gestão Emanuel Pinheiro por sensibilidade a causa animal e mais do que isso, por reconhecer a causa como uma questão de respeito, saúde e política pública. Desde sua criação em março de 2018, a Diretoria atendeu mais de mil animais, dentre gatos e cachorros e promoveu a adoção responsável de cerca de 300 bichinhos.

“Quero dizer que a Prefeitura está realmente atuando em prol da causa animal, ao longo de anos houve uma omissão por parte do poder público, mas agora não mais, na gestão Pinheiro não mais. Não tem varinha mágica, tem tempo e trabalho. Na zoonoses está sendo ampliado o canil e o gatil. Até o fim deste semestre laçaremos as obras do Hospital Municipal Veterinário, que será um grande centro de tratamento animal. E temos a iniciativa do vereador Vidal, que será coordenada pela Prefeitura e já está em processo de regulamentação para seguir para licitação de compra, que é o Banco de Ração. Estamos realmente abraçando a causa animal”, disse o secretário Renivaldo Nascimento.

Também foram aprovadas e estão em fase de regulamentação, seis leis municipais, sugeridas pela Bem-estar direcionadas a causa animal: Lei 436/17 de proteção aos animais, Lei 6423/19 do protetor independente, Lei 6439/ 19 do animal comunitário, Lei 6492/19 monitoramento através de câmeras em pet shop, Lei 6512/20 circulação de veículo de tração animal em vias de perímetro urbano e Lei 6549/20 proibindo animal em corrente curta.

“O hospital veterinário é uma luta antiga que dura mais de 12 anos. A causa animal está avançando e graças ao empenho de todas as protetora e dessa gestão que é comprometida com a causa animal. Essa homenagem entregue à vocês é também uma homenagem de uma grande protetora dos animais chamada Márcia Pinheiro, nossa primeira-dama de Cuiabá. E para aquelas protetoras que querem se regularizar, obter o CNPJ para participar das ações e do Banco de Ração, procure o Sindipatas que daremos todas as orientações”, disse o vereador Sargento Vidal.

No encontro, 40 ongs e protetoras de animais foram homenageadas pelos serviços prestados à causa animal. Também representando o prefeito Emanuel Pinheiro, o secretário de Governo, Luis Claudio de Castro Sodré, anunciou mais um projeto que está em andamento, que a chipagem de cães e gatos.

“A lei do banco de ração já foi promulgada pela Câmara e em breve estará em vigor. Quero dizer que para receber esse benefício é preciso CNPJ então é muito importante que procurem o Sindpatas para se regularizar. Também está sendo projetado o Samupet que em breve será implantado para o resgate de animais e para garantir melhor fiscalização quanto a maus-tratos e abando de animais, também estamos desenvolvimento a implantação da chipagem de cães e gatos”, disse o secretário de Governo, Luis Claudio de Castro Sodré.

Presente também no evento, o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná cumprimentou o trabalho das protetoras de animais e também os esforços da Prefeitura de Cuiabá e do vereador Vidal em prol da causa e colocou a presidência da Câmara à disposição para novos projetos que busquem o respeito aos animais.

“Defender todos defendem, mas a forma que você faz é diferente, sargento, e você tem contribuído muito para a Câmara e para a causa animal. Quero parabenizar também a Prefeitura de Cuiabá, porque uma gestão humanizada tem que cuidar dos animais também e tem feito isso muito bem. E quero dizer que todos vocês podem contar com a Câmara e que a porta da presidência está aberta. São conquistas, pode parecer pouco, mas em vista da gestão passada é um grande avanço e vai continuar avançando”, disse o presidente da Câmara.

Representando as homenageadas, a protetora Francicleide Aguiar, da ong AuQMia deixou sua mensagem de agradecimento. “Obrigada por essa oportunidade de estar aqui e quero dizer que pela primeira eu estou vendo gente com vontade, o secretário de Meio Ambiente, Renivaldo Nascimento, está mostrando que quer nos ajudar e pela primeira vez estou vendo gente saindo das suas cadeiras e indo nas ruas, gratidão por isso”.