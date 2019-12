Gestor de Campo Verde cumpre percentuais constitucionais de educação e saúde

Assunto:CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

O gestor de Campo Verde, Fábio Schroeter, cumpriu os percentuais constitucionais na área da educação e saúde em 2018. Na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino aplicou o correspondente a 26,80% das receitas provenientes de impostos municipais e transferências estadual e federal. No que diz respeito ao Fundeb, aplicou 76,34% na valorização e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Em relação à saúde, investiu 34,47% do produto da arrecadação dos impostos.

Diante do cumprimento dos percentuais pelo prefeito, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer favorável à aprovação das contas anuais de governo de 2018, sob a responsabilidade de Fábio Schroeter. Por unanimidade, na sessão ordinária de 28/11, o colegiado acompanhou voto do relator das contas (Processo nº 167126/2018), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, pelo parecer favorável à aprovação com recomendações.

Entre elas, que promova a correta classificação das contas contábeis de receita, visando identificar a origem do recurso segundo o fato gerador, a fim de possibilitar identificação detalhada dos recursos que ingressam nos cofres da prefeitura e permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas nacionais; observe a disponibilidade financeira por fontes, procedendo a anulação de restos a pagar não processados do exercício corrente e dos anteriores, a fim de que nenhuma fonte de recurso apresente insuficiência financeira; e efetue o envio da prestação das contas anuais de governo, via Sistema Aplic, de forma tempestiva, ao TCE-MT.

Também que observe as metodologias e os parâmetros de cálculos nos procedimentos de projeções das metas fiscais constantes das propostas anuais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme previsão estabelecida no Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, da Secretaria do Tesouro Nacional; e reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15% na elaboração da Lei Orçamentária, em conjunto com o Poder Legislativo.