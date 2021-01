Gestores da Previdência de Angra dos Reis conhecem Cuiabá Prev

Após o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro anunciar a retomada das atividades escolares na rede pública municipal e privada, em sistema híbrido e com um Plano Estratégico de Retomada Segura das Atividades, as vans que realizam transporte de alunos também irão se adequar as medidas de biossegurança para conter a propagação da Covid-19.

Conforme o diretor de Transportes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), Nicolau Budib, já existe uma conversa avançada com os Permissionários do Transporte Escolar (Aspetre) sobre as normativas que serão publicadas em portaria.

” Já falamos com a Aspetre sobre as medidas de biossegurança, como a obrigatoriedade de uso de máscaras, álcool em gel e janelas abertas. Já com relação a capacidades de passageiros, ele justifica que a capacidade no normal, já é reduzida”, comentou Nicolau.

A Semob, conforme o diretor de Transporte, irá intensificar a fiscalização para combater o transporte clandestino de alunos. A Pasta possui agentes capacitados que irão reforçar a fiscalização com o retorno às aulas, tanto em vans como em veículos de passeios.

“Vamos bater duro na fiscalização do transporte clandestino. Peço que as escolas denunciem esses carros ou vans que atuam de forma irregular para a própria segurança dos alunos. Já ocorreu em outros estados casos graves e fatais envolvendo crianças, comoesquecimentos ou abuso sexuais. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) proíbe o transporte de crianças em carros particulares ou com motoristas de aplicativos. Por isso, é muito importante a colaboração de todos, principalmente dos pais, que devem ficar atentos com a segurança de seus filhos, “, concluiu

Para denunciar veículos irregulares, a população pode entrar em contato pelo número 08006451517 (Ouvidoria Setorial da Secretaria de Mobilidade Urbana.