Gilberto Cattani recebe vereadores de Nova Mutum

A campanha “Oxigênio Solidário”, que reuniu o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a Assembleia Legislativa e mais de 120 mpresários mato-grossenses, arrecadou o equivalente a R$ 1,134 milhão em produtos para atender as unidades de saúde de Mato Grosso.

Ao todo, serão entregues 230 cilindros e 720 cargas de oxigênio à Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda-feira (19.04), em Cuiabá, que ficará responsável pela distribuição dos insumos.

“Este é mais um momento que nos orgulhamos da união entre os poderes Executivo, Legislativo e o setor empresarial. No ano passado, já realizamos a campanha que arrecadou mais de 300 mil litros de álcool 70% e álcool em gel. Agora, verificamos que havia risco de faltar oxigênio nas unidades de saúde devido à alta demanda neste momento da pandemia. Por determinação do governador Mauro Mendes, acionamos os empresários para que retornassem os cilindros vazios à empresa e uma nova corrente se formou, com doação deste grande número de cilindros de oxigênio e cargas, mostrando que nos momentos de crise as pessoas se unem para ajudar”, afirmou César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Segundo a secretária executiva adjunta de Saúde, Danielle Carmona, a doação ocorre num momento crucial em que os municípios, especialmente os mais distantes, estão ampliando os leitos de atendimento para pacientes com Covid-19, o que resulta no aumento da demanda.

“São pacientes dependentes de oxigênio, que precisam dos cilindros. Esta campanha está auxiliando todos os gestores a garantir a qualidade do atendimento à população residente”, enfatizou.

O deputado estadual Carlos Avallone informou, ainda, que o apoio veio em um momento de muita dificuldade de conseguir o produto para as unidades hospitalares.

“Todos nós, deputados, estamos muito felizes por esta campanha, com o apoio da classe empresarial para este movimento que vai salvar vidas. Vamos continuar trabalhando para esta causa”, disse.

“Desde o início da pandemia estamos junto com o Governo do Estado em ações solidárias para auxiliar os municípios, como a que produziu e distribuiu álcool 70%. Desta vez, nossa missão foi arrecadar os cilindros de oxigênio e foi uma corrente importante, onde cada um ajudou no que foi possível. Mais de 120 empresários participando e auxiliando neste momento tão difícil e tentando amenizar a dor de tanta gente”, disse Sílvio Rangel, presidente do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de Mato Grosso (Sindalcool) e vice-presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt).

O setor agropecuário também tem auxiliado Mato Grosso durante a pandemia. “O agro vem trabalhando em campanhas de prevenção à Covid-19 desde o início, com doação de máscaras, EPIs, alimentos. Agora, fomos chamados a somar nesta campanha e prontamente auxiliamos, estamos sempre prontos a ajudar”, disse Xisto Bueno, diretor executivo do Fórum Agro.