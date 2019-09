Ginásio Aecim Tocantins recebe Super Copa Brasil de Tênis de Mesa

Ainda há vagas disponíveis para participar do curso gratuito de operador de computador, que é oferecido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci).

Os interessados podem procurar uma das seguintes unidades: a Escola Técnica Estadual de Cuiabá, no bairro Cophema; a Associação dos Moradores do Residencial Ana Maria ou o Centro Comunitário do Campo Velho. Também há vagas disponíveis para o curso EAD na unidade do Senai no Distrito Industrial de Cuiabá. As inscrições terminam na segunda-feira, 30 de setembro.

As aulas começam no dia 1º de outubro e serão ministradas nesses mesmos locais. A iniciativa atende ao público com idade acima de 14 anos. Para efetuar a inscrição é necessário que o interessado apresente documentos pessoais como CPF e RG. Caso seja menor de idade, precisa estar acompanhado dos pais ou representante legal com documentos de comprovação.

É preciso ressaltar que na execução dos cursos não serão ofertados vale transporte e lanche. Desta forma, a orientação é de que os interessados façam os processos de inscrição na unidade mais próxima de sua residência.

A secretária de Assistência Social, Rosamaria de Carvalho, destaca que os cursos integram o Programa Bom Começo, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes.

“O Governo do Estado tem trabalhado para qualificar as pessoas que precisam de emprego, visando atender jovens, mulheres chefes de família, adultos em geral, facilitando o acesso ao mercado de trabalho, especialmente das pessoas em situação de vulnerabilidade”, explica.

O curso terá certificado de 160 horas e material didático online. Na Escola Técnica Estadual de Cuiabá, localizada na Avenida Adauto Botelho, 552, bairro Coophema (Prédio da Escola de Saúde Pública), há vagas disponíveis para o período da manhã, 7h30 às 11h30, e no horário vespertino, da 13h30 às 17h30.

Exclusivamente para o período matutino há vagas na Associação dos Moradores do Residencial Ana Maria, que fica na Rua 06, quadra 03, número 15, no bairro Residencial Ana Maria; e no Centro Comunitário do Campo Velho, localizado na avenida Pedro Pedrossiam, 129, bairro Campo Velho.