Governador anuncia ampliação: “Agora serão cinco meses de auxílio financeiro para famílias carentes”

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, anunciou neste sábado (01.05) a ampliação da duração do Ser Família Emergencial para cinco meses. O anúncio foi feito durante a entrega dos cartões do auxílio para famílias de Várzea Grande, que contou com a presença da primeira-dama Virginia Mendes.

“Minha esposa é incansável na luta por dar melhores condições às famílias de nosso Estado, através das ações sociais que ela coordena. Esse benefício foi um pedido dela que atendi de imediato, pois me mostrou a grande necessidade de atender às milhares de famílias carentes que estão passando por muitas dificuldades por conta da pandemia. Virginia, você é uma guerreira ao meu lado e juntos ainda faremos muito pela população de Mato Grosso”, afirmou o governador diretamente à primeira-dama.

A ampliação do tempo de duração da transferência de renda do Ser Família Emergencial foi possível após parceria firmada com o senador Jayme Campos. Inicialmente, foram investidos R$ 45 milhões, sendo R$ 35 milhões do Governo e R$ 10 milhões da Assembleia Legislativa, pelo período de três meses.

Com a parceria, serão mais R$ 15 milhões em recursos próprios do Estado e outros R$ 15 milhões de emenda parlamentar destinada pelo senador. Com o valor de R$ 30 milhões a mais, as famílias beneficiadas receberão o auxílio emergencial por mais dois meses, totalizando cinco meses de transferência de renda do Governo de Mato Grosso aos beneficiados.

“Dessa forma, beneficiaremos as famílias contempladas pelo Ser Família Emergencial por mais tempo, garantindo a segurança alimentar a essas pessoas que mais passam necessidades”, pontuou o governador.

Em Várzea Grande, o benefício irá atender mais de 14 mil famílias, com o valor de R$ 150 reais, que será creditado no cartão a partir do dia 8 de maio. Os beneficiados poderão adquirir exclusivamente alimentos, sendo proibida a aquisição de bebidas alcoólicas, produtos a base de tabaco, cosméticos e combustíveis.

O prefeito do município, Kalil Baracat, agradeceu a parceria com o Estado na execução de políticas públicas que garantam melhoria da qualidade de vida da população. “O Ser Família Emergencial irá oferecer um conforto para essas famílias. Estamos também trabalhando, junto com a Assistência Social do Estado, na distribuição de cestas básicas do programa Vem Ser Mais Solidário”, disse.

A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Carvalho, lembrou que o programa Ser Família Emergencial foi idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes. “É uma ação voltada para os menos favorecidos que precisam da mão protetora do Estado”.

Ela ainda reforçou que a entrega dos cartões está sendo feita em parceria com os municípios. “Quando o município é parceiro e tem um CRAS [Centro de Referência em Assistência Social] que funciona, o resultado é o que vimos hoje em Várzea Grande: todas as famílias mobilizadas para receber o cartão”.





“É um presente que recebemos do Estado que vai ajudar muita gente”, acrescentou a secretária de Assistência Social de Várzea Grande, Elamara Zeferini.

Famílias como as de Elen Souza, que tem dois filhos, e de Odete da Silva, de 56 anos, que passam por dificuldades financeiras. “Estamos muito felizes em saber que teremos dinheiro para colocar alimento na mesa. Não temos palavras para agradecer”, falaram.

Acesso ao benefício

O auxílio vai atender famílias de baixa renda que passam dificuldades por conta da pandemia da Covid-19, que recebem até R$ 70 per capita/mês, inscritas no Cadastro Único das Políticas Sociais Brasileiras do Ministério da Cidadania (CadÚnico).

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) disponibilizou canais de atendimento para informação sobre o programa Ser Família Emergencial. Para saber se têm direito ao auxílio, o interessado pode acessar o site da Setasc, pelo endereço eletrônico www.setasc.mt.gov.br, clicar no banner com o nome do programa e digitar o CPF.

Também foram disponibilizados telefones de contato para o usuário que não tiver acesso a internet: (65) 3613 5774 / 5746 / 5732 / 5711 / 5723 e 5712.