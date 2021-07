Governador anuncia edital de chamamento público para construção de ferrovia estadual em Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) abre, a partir desta terça-feira (20.07), as inscrições para 60 vagas gratuitas para o curso de Inglês Básico, promovido inicialmente na modalidade ensino a distância (EAD). As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de julho, e o formulário poderá ser preenchido pelo site da secretaria AQUI.

As aulas serão ministradas pela Escola Técnica Estadual (ETE) de Barra do Garças. O curso terá carga horária de 140 horas, e ocorrerá em sistema híbrido, sendo parte em ambiente virtual de aprendizagem, pela plataforma AVA, e, parte presencial. O processo de seleção será por ordem de inscrição. Caso ocorra mais inscritos, haverá uma lista de vagas remanescentes.

As exigências para acesso ao curso são de que o aluno tenha pelo menos 15 anos, ter concluído o Ensino Fundamental, ter acesso a ferramentas tecnológicas, como computador, celular ou tablet, com acesso à internet e memória para armazenamento do material didático digital.

O secretário da Seciteci, Nilton Borgato, reforça a importância de ofertar novos cursos profissionalizantes em Mato Grosso, pois além de capacitar mais pessoas, entrega profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho.

“Somente este ano, ofertamos mais de 2.000 vagas para cursos profissionalizantes, sendo que, com o apoio da União, foram cerca de mil vagas, 600 na modalidade EAD e cerca de 350 pelo programa Mediotec. Além disso, a Seciteci ofertou outras 650 vagas de cursos que serão ministrados de forma híbrida pelas nossas ETE’s, além de outras 500 vagas em parceria com o Senai. O objetivo é oportunizar que mais pessoas sejam qualificadas mesmo durante a pandemia, para dar mais oportunidades ao cidadão”, disse o secretário.

A coordenadora de Educação Profissional e tecnológica da Seciteci, Ana Flavia Derze Soares, explica que as aulas inicialmente serão virtuais, e futuramente, após a liberação do Estado, as aulas práticas serão presenciais. A ideia é atender as demandas de qualificação para o mercado de trabalho, diminuindo as desigualdades sociais e ampliando a geração de emprego e renda no Estado.

“O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e carente de profissionais capacitados, e por meio destes cursos, temos beneficiado centenas de pessoas, que conseguem novas oportunidades”.

A Seciteci divulgará a lista com as matrículas deferidas no dia 02 de julho. As aulas terão início em 09 de agosto de 2021, e os alunos receberão certificados após a conclusão do curso. O edital pode ser acessado AQUI.