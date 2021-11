Governador anuncia mais de 9 mil vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional

Com a participação de atletas olímpicos, ídolos consagrados e jovens promessas, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia volta a ser sediado em Cuiabá. De 01 a 05 de dezembro, as melhores duplas do país disputam a quinta e última etapa Open da temporada 2021.

Para receber a competição nacional, uma mega estrutura com capacidade para 1500 pessoas já está sendo montada no estacionamento do Ginásio Aecim Tocantins. O evento esportivo terá entrada gratuita e contará com cobertura em todas as arquibancadas.

Em 2019, Cuiabá sediou a segunda etapa Open do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia que consagrou como campeãs as duplas Alison e Álvaro Filho e Ana Patrícia e Rebecca, ambas representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A quinta etapa Open da temporada 2021 é realizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) em parceria com a Federação Mato-grossense de Voleibol (FMTV) e Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

“Durante cinco dias, a população de Mato Grosso poderá acompanhar gratuitamente um espetáculo de lazer e entretenimento. Será um grande evento esportivo que traz muita visibilidade à cidade e ao Estado, movimentando muitos setores e que, além disso, ajuda a motivar a prática desportiva”, destaca o titular da Secel, Alberto Machado, o Beto Dois a Um.

Credenciamento de imprensa

Os veículos de comunicação interessados em cobrir a competição realizada em Cuiabá (MT), devem enviar o pedido de credenciamento para o e-mail imprensa@volei.org.br até às 18h da próxima sexta-feira (26.11).

É necessário informar o nome do veículo, além do nome e cargo dos profissionais interessados na cobertura. Os pedidos aprovados receberão um e-mail de confirmação com local e horário para retirada das credenciais na próxima segunda-feira (29.11).

Será obrigatório a apresentação de documento original com foto, carteira de vacinação comprovando as duas doses completas ou exame PCR Negativo com até 48 horas.

Programação / horário local

01.12 (quarta-feira): das 8h às 18h

02.12 (quinta-feira): das 9h às 18h30

03.12 (sexta-feira): das 8h às 20h30

04.12 (sábado): das 9h às 12h; das 15h às 17h; das 19h às 21h

05.12 (domingo): das 9h às 11h