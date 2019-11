Governador apresenta a ministro projetos turísticos para Chapada dos Guimarães

O governador Mauro Mendes apresentou ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, os principais pontos turísticos de Chapada dos Guimarães (67 km de Cuiabá).

No início da tarde desta quinta-feira (21), eles fizeram um sobrevoo pelo município.

Na oportunidade, Mendes mostrou a Salles os detalhes dos projetos do Governo para o ponto conhecido como “Portão do Inferno” e da cascata Véu de Noiva.

Ambos os projetos preveem reformas e implantação de estruturas adequadas ao potencial turistico dos locais, promovendo também conforto e acessibilidade aos visitantes.

O governador também mostrou ao ministro outros pontos, como os paredões, a Salgadeira, o Lago do Manso e a região das sete cachoeiras.

Mendes também conversou com Salles sobre a importância de reforçar as ações em defesa do meio ambiente, de forma a assegurar que o ecossistema e todas essas belezas naturais continuem intactas.

“Falamos da prevenção no próximo ano aos focos de incêndio em toda a Amazônia. É importante esse trabalho conjunto, com apoio do Governo Federal, do nosso presidente Jair Bolsonaro e do Ministério do Meio Ambiente. No ano que vem, se Deus quiser, vamos estar mais preparados para este desafio”, afirmou.

Ricardo Salles, que veio a Mato Grosso participar do Encontro dos Comandantes Gerais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar da Amazônia Legal, endossou a fala e destacou a sinergia da atuação do Governo Federal com os Estados que integram a Amazônia.

“Os comandantes da Amazônia têm o apoio total desse Governo. Esse trabalho é importante e temos investido tanto em prevenção quanto em equipamentos”, disse o ministro.