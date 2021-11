Governador assina ordem de serviço para pavimentação de ruas do Distrito Industrial de Cuiabá

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O deputado estadual João Batista do Sindspen (Pros), na tarde desta última quarta-feira (17), cumpriu uma agenda na Prefeitura Municipal de Cuiabá, na qual esteve reunido com o secretário municipal de Turismo, Oscarlino Alves (Pros) e o prefeito em exercício, José Roberto Stopa (PV). De acordo com o parlamentar, a visita teve o propósito de promover mais ações para a capital e estreitar as relações entre o Poder Executivo Municipal e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Batista explica que desde o início da atual legislatura na ALMT, na qual tomou posse para seu primeiro mandato em fevereiro de 2019, encontrou alguns “entraves” na hora de concretizar ações voltadas para o município de Cuiabá, situação que o parlamentar espera ser diferente a partir dos novos rumos administrativos com a gestão de Stopa.

“Em nossa reunião com o secretário Oscarlino Alves e o prefeito Stopa, parabenizamos todo o trabalho que ambos estão desempenhando em suas respectivas pastas. Nossa visita também teve a intenção de nos colocar à disposição do secretário Oscarlino Alves, assim como do prefeito em exercício, tendo em vista que desde o início do nosso mandato, estamos tentando promover várias ações voltadas para o município de Cuiabá, mas encontramos alguns entraves neste processo”, disse João Batista.

O deputado adiantou que irá trabalhar junto à bancada federal, para que novos recursos financeiros sejam aportados na Secretaria Municipal de Turismo. “Esperamos que por meio da Secretaria de Turismo, com a intervenção de recursos federais, possamos até o início do próximo ano, fomentar o turismo aqui em Cuiabá”.

Oscarlino lembrou de toda “proximidade” que adquiriu ao longo dos anos com o deputado João Batista, afirmando que a iniciativa do parlamentar irá ajudar a promover e incentivar o turismo na capital.

“Apresentei para o deputado algumas das nossas ações que estão planejadas para a secretaria. Conto com a sua ajuda, para articulação junto à Câmara Federal, Senado, assim como na ALMT, esperamos que novas parcerias possam ser firmadas e concretizadas, incentivando o turismo em nossa capital”, comentou o secretário.