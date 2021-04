Governador autoriza atividades religiosas neste sábado e no domingo (03 e 04.04) com 30% da capacidade

O Ministério da Saúde destinou 896 doses do imunizante CoronaVac para os profissionais das Forças Armadas, de Salvamento e Segurança em Mato Grosso. As vacinas destinadas para este público integram a remessa com 113,2 mil doses, recebida pelo Estado na manhã desta quinta-feira (01.04).

De acordo com a Nota Técnica do Ministério da Saúde, o quantitativo de 896 doses equivale a 6% do número total de profissionais que integram as Forças Armadas em Mato Grosso.

Assim como nos demais grupos prioritários, a estimativa das doses enviadas e do público a ser vacinado é realizada pelo próprio Governo Federal.

No que se refere especificamente ao público das Forças Armadas, de Salvamento e Segurança, foram encaminhadas 6.479 doses para a região Centro-Oeste do país. A Nota Oficial do Ministério da Saúde informa que Mato Grosso do Sul recebeu 1.332 doses, Goiás recebeu 2.014 e Distrito Federal recebeu 2.237.

O quantitativo enviado aos Estados já engloba os 5% de margem estratégica, para evitar o prejuízo por perdas operacionais.