Governador destina mais R$ 6,4 milhões em convênios para a região Oeste de MT

O governador Mauro Mendes vai assinar convênios com cinco municípios da região Oeste para obras de asfalto novo, recuperação asfáltica e construção de pontes, totalizando R$ 6,4 milhões em investimento.

A assinatura ocorre nesta quinta-feira (10.02), a partir das 10h, no Palácio Paiaguás. Serão beneficiados os municípios de Araputanga, Mirassol D’oeste, Nova Lacerda, Salto do Céu e São José dos Quatro Marcos.

“O Governo tem sido parceiro dos municípios e assinado centenas de convênios para que as obras cheguem com mais rapidez à população. A região Oeste tem grande potencial de crescimento e temos dado esse ‘empurrão’ para levar mais qualidade de vida, infraestrutura, emprego, desenvolvimento e obras importantes para as pessoas que moram lá”, afirmou o governador.

Para Araputanga, dois convênios serão assinados. O primeiro visa asfaltar diversas vias do município, totalizando 76.217,40 m², com investimento de R$ 800,8 mil, sendo R$ 778 mil do Governo, por indicação do deputado federal Neri Geller.

O segundo convênio será para a construção de uma ponte de madeira de 24 metros sobre o córrego Água Limpa. A obra vai custar R$ 462,6 mil, sendo R$ 453,4 mil de recursos do Estado, por indicação do deputado estadual Valmir Moretto.

Em Mirassol D’Oeste, o convênio assinado será para asfalto novo e drenagem em diversas ruas, com extensão total de 4.336,74 m². A obra vai custar R$ 598,9 mil, sendo R$ 470 mil de recursos do Estado, via indicação do deputado Neri.

Nova Lacerda também será beneficiada com asfalto novo, drenagem e sinalização de várias ruas, com extensão total de 17.558,72 m². O convênio será na ordem de R$ 2,2 milhões, sendo R$ 2 milhões em recursos do Estado, via indicação do senador Carlos Fávaro (R$ 1 milhão) e do deputado Neri (R$ 1 milhão).

O quarto município beneficiado será Salto do Céu, com asfalto novo, drenagem, sinalização e calçadas em diversas ruas que abrangem área de 9.904,67 m². A obra vai receber investimento de R$ 2,06 milhões, sendo R$ 2,02 milhões de valores do Estado, dos quais R$ 500 mil são de indicação de Fávaro e Moretto.

Já a prefeitura de São José dos Quatro Marcos será beneficiada com a reforma da ponte de madeira sobre o Rio Bugres. A reforma vai custar R$ 329,9 mil, com custeio de R$ 323,3 mil por parte do Governo do Estado, via indicação do deputado Moretto.