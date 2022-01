Governador divulga cronograma de pagamento de salário e 13º dos servidores estaduais

O governador Mauro Mendes divulgou, na manhã desta terça-feira (04.01), o calendário de pagamento do salário e do 13º dos servidores públicos estaduais para o ano de 2022.

O cronograma apresentado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) mantém a garantia do pagamento da remuneração dentro do mês trabalhado, em alguns meses até antes do dia 30.

De acordo com o governador, o pagamento no mês de trabalho continua a ser possível devido às medidas tomadas desde o início da gestão, que possibilitaram consertar as finanças do Estado, realizar o maior pacote de investimentos da história, pagar servidores e fornecedores em dia, e até mesmo reduzir impostos ao cidadão.

“Essa estabilidade dá segurança aos servidores para planejarem seu orçamento doméstico. Nosso compromisso de salário em dia e até o dia 30 continuará a ser cumprido rigorosamente, pois criamos as condições necessárias para isso, da mesma forma que vamos pagar a RGA a todos os servidores em percentual acima do planejado”, relatou.

De acordo com o calendário, o 13º salário do servidor efetivo será pago em duas parcelas iguais. A primeira metade será quitada no dia 30 de junho de 2022 e a segunda no dia 19 de dezembro deste ano. Para os servidores comissionados, o pagamento será em parcela única, também no dia 19 de dezembro.

Confira o calendário de pagamento: