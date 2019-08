Governador e presidente do Detran-MT fazem balanço e apresentam principais ações da gestão

A professora Cristiane Montes de Novaes, participa até a próxima sexta-feira (16.08), de um curso de formação em língua espanhola, na cidade de Santander na Espanha. Cristiane é a única professora de Mato Grosso selecionada pelo Ministério da Educação da Espanha para as nove vagas destinadas ao Brasil. O Curso de 30 horas está sendo realizado na Universidade Internacional Menendes Pelavo, no campus de Las Llamas.

Segundo a professora, entre os três cursos disponibilizados, ela optou pelo “Entorno virtuales em la enseñanza de ELE” (ambiente virtual no ensino de língua estrangeira, em tradução livre). Participam do curso, professores da rede pública de ensino do mundo todo.

Mais do que aperfeiçoar a língua espanhola, Cristiane pretende buscar novidades na área tecnológica aliada a educação. Ela leciona língua espanhola para a turma do ensino médio na Escola Estadual Francisco Ferreira Mendes, de Cuiabá.

“Meu objetivo é desenvolver um projeto envolvendo o uso de telefone celular no ensino de língua espanhola. Pretendo encontrar algum professor de outro país que tenha projeto em desenvolvimento para troca de experiência. Aqui temos professores da Rússia, China e todos de língua espanhola. Com certeza, vou encontrar alguém que trabalhe com essa ferramenta”, destaca.

Cristiane Montes explica que os professores passaram por um processo seletivo realizado pela Ministério da Educação da Espanha, responsável pelo curso. Um dos critérios é lecionar na rede pública, preferencialmente no ensino fundamental ou ensino médio. Do Brasil, participam também professores do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Brasília.