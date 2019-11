Governador e primeira-dama participam de jantar beneficente do Instituto Reação

Com o objetivo de somar forças, incentivar e atrair novos apoiadores para contribuir com a implantação do primeiro polo do Instituto Reação em Cuiabá, o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes estiveram presentes, na noite desta terça-feira (12.11), no jantar beneficente para arrecadação de recursos que serão investidos no desenvolvimento e promoção da integração social de crianças por meio do esporte.

Também prestigiaram o evento o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec, com a esposa Caroline Maria de Lima, o secretário adjunto de Esportes, Jefferson Neves, também acompanhado da esposa Michelle Alencar Neves.

“O Instituto Reação é um belo projeto, que tem resultados extremamente positivos na cidade do Rio de Janeiro e é liderado pelo Flávio Canto, que é um campeão, um atleta do judô que se destacou no cenário nacional e internacional e criou este projeto com outros líderes. Para nós, é uma alegria inenarrável ter, sob liderança do Flávio e também do David Moura, nosso atleta mato-grossense que nos honra muito e é um exemplo no esporte pela sua determinação, a primeira unidade do Instituto em Cuiabá. Estamos muito orgulhosos disso. O Governo vai colaborar, pois é uma forma de ajudar, através do esporte, a formar cidadãos, criar oportunidades”, disse o governador Mauro Mendes.

A primeira-dama, Virginia Mendes, madrinha do Instituto Reação em Cuiabá, destacou que deseja trabalhar para arrecadar recursos e contribuir para a instalação do primeiro polo na capital mato-grossense. “É gratificante quando tenho a oportunidade de fazer parte deste projeto cheio de brilho e amor no coração das pessoas que promovem o bem para ajudar crianças. Eu acredito muito que o esporte é uma ferramenta essencial no desenvolvimento e contribui para esta integração”, disse.

O Instituto Reação foi criado pelo ex-atleta olímpico, o judoca Flávio Canto, em 2003, para desenvolver crianças por meio do esporte e do ensino do judô, formando faixas pretas dentro e fora do tatame.

Cuiabá é a primeira cidade a receber um polo do projeto, que é fruto da parceria entre o idealizador e o atleta mato-grossense David Moura – integrante dessa corrente que estimula e leva o esporte aos jovens e adolescentes.

O Reação possui oito polos na cidade do Rio de Janeiro: Rocinha, Rocha Miranda, Cidade de Deus-Taquara, Cidade de Deus – polo de iniciação, Pequena Cruzada, Tubiacanga, Solar Meninos de Luz e Parque Olímpio, atendendo mais mil crianças, a partir de quatro anos, e adolescentes.

Segundo Flávio Canto, que veio em Cuiabá e participou do jantar, a iniciativa liderada por David Moura foi fundamental para fomentar e idealizar a construção da unidade que vai atender aos jovens da capital de Mato Grosso.

“É uma honra estar aqui em Cuiabá. Já são 19 anos de estrada no Rio de Janeiro e o primeiro lugar para gente começar não poderia ser outro, pois temos uma relação com o David, que é atleta do Reação. Ele é um grande líder, que passa a fazer parte desse movimento aqui na região. Juntos, vamos trabalhar para mudar histórias e trazer muitas coisas boas, transformar o maior número possível de crianças por meio do esporte”, disse Flávio Canto.

O judoca David Moura disse estar “horando em ser embaixador do projeto em Cuiabá”. “Espero engajar o maior número de pessoas possível, estou muito feliz com o resultado que estamos alcançando. E muito honrado em ter a primeira-dama e o governador presentes no nosso evento. Eu não tenho palavras para agradecer a primeira-dama, pois ela foi sensacional no atendimento junto com o governador Mauro Mendes, que garantiu apoio no que fosse preciso. Essa participação é importante, somos várias mãos construindo um único objetivo, que é a fazer transformação na vida dessas crianças”.

Ainda de acordo com David, o polo Cuiabá está em fase de finalização e os recursos arrecadados do jantar serão destinados ao custeio de despesas para o intenso trabalho do próximo ano, “atendendo toda a criançada e transformando vidas”.

Quando estiver totalmente pronto, o novo espaço terá um tatame de 150m2, vestiários, além de salas de aula e da administração. A previsão é que a nova sede fique pronta ainda este ano e que beneficie, a longo prazo, mais de 500 crianças do bairro Três Barras e localidades vizinhas.

O jantar beneficente do Instituto Reação contou com a presença de dezenas de empresários e de personalidades ligadas ao judô, como o ex-treinador olímpico, Geraldo Bernardes, e o atleta da República Democrática do Congo, Popole Misenga, refugiado no Brasil, e que irá disputar as Olímpiadas em 2020.

Ao final do evento os convidados foram presenteados com o show do cantor Daniel Boaventura, que trouxe um repertório especial em conjunto com os músicos da Cia Sinfônica.