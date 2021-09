Governador e primeira-dama realizam encontro com lideranças comunitárias nesta quinta-feira (23)

Para desburocratizar os serviços e facilitar a vida do cidadão, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) ampliou a oferta de serviços de forma online no aplicativo MT Cidadão, que já estão disponíveis para toda a população mato-grossense.

Segundo o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, esse é apenas o início de um processo de modernização para tornar a Autarquia cada vez mais digital. “Com a ampliação dos serviços no aplicativo, vamos reduzir cerca de 90% a demanda de todos os serviços do Detran que eram realizados somente de forma presencial”, destacou.

Foram incluídos no aplicativo MT Cidadão mais nove serviços da área de veículos, como: abertura do processo de transferência de propriedade, primeiro emplacamento, mudança de município, segunda via do CRV, troca para placa Mercosul, inclusão de financiamento, baixa de financiamento, intenção de venda e cancelamento da intenção de venda.

Importante ressaltar que, para os serviços de troca para placa Mercosul, mudança de município e transferência de propriedade, é necessária a realização de vistoria veicular, que deve ser agendada através do próprio aplicativo ou pelo site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br).

Conforme o diretor de Veículos do Detran-MT, Augusto Cordeiro, os serviços de transferência de propriedade e de emplacamento do veículo zero quilômetro, na modalidade digital, era um dos principais pedidos dos cidadãos em relação aos serviços do Detran.

“Agora a população poderá iniciar a regularização do seu veículo através do aplicativo, sem sair da sua rotina, tendo acesso ao serviço de uma forma muito mais ágil”, observou Augusto.

Já na área de habilitação, foram incluídos os serviços de abertura de requerimento para atividade remunerada (EAR), requerimento para condutor PCD, emissão de certidão do condutor, além de melhorias e atualizações no serviço de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que já está há mais de 1 ano disponível no aplicativo.

“Os condutores que desejam exercer atividade remunerada já podem iniciar o processo para inclusão da EAR pelo aplicativo MT Cidadão, assim como os condutores PCD, que também não precisam mais ir ao Detran para iniciar o seu processo, inclusive realizando os agendamentos para foto e retirada do documento diretamente pelo aplicativo”, disse o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade.

O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, lembrou que dois importantes serviços do órgão – renovação da CNH e a emissão do Licenciamento do veículo – já estão disponíveis no aplicativo MT Cidadão há mais de 1 ano.

“Agora, trabalhamos bastante em parceria com a MTI na ampliação da oferta dos serviços do Detran de forma online, proporcionando maior comodidade ao cidadão para obter os documentos que precisa de maneira mais prática e rápida, sem precisar deslocamento a qualquer unidade do Detran”, ressaltou o presidente.

Com as novas atualizações os serviços no aplicativo estão de forma mais simples e intuitiva, para facilitar o acesso do cidadão.

O aplicativo MT Cidadão foi desenvolvido pela Empresa Mato grossense de Tecnologia da Informação (MTI) e é gratuito. Pode ser baixado em aparelhos celulares com sistemas Android ou IOS.

Após baixar, é só fazer o cadastro com as informações solicitadas e aproveitar os serviços ofertados.