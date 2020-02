Governador e primeira-dama são homenageados em solenidade comemorativa do Bope

O diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), do Ministério da Economia, Andre Ramos, conheceu a Junta Comercial de Mato Grosso (Jucemat) e fez uma visita guiada para conhecer os processos digitais na tarde desta quarta-feira (19.02).

O departamento é o órgão central do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis do Comércio (SINREM), e possui funções supervisora, orientadora e normativa das juntas comerciais do país.

“Foi muto gratificante constatar que a Jucemat tem conseguido implantar com sucesso o seu processo de transformação digital, melhorando a qualidade do serviço prestado ao usuário. É muito importante para nós do DREI, do Ministério da Economia, verificar como as Juntas Comerciais tem evoluído na prestação de serviços públicos para as empresas”, afirmou o diretor.

Ele conta ainda que essencial para as juntas comercias incorporar nos seus procedimentos as normas que são baixadas pelo DREI relacionadas ao registro mercantil.

A presidente da Jucemat, Gercimira Rezende, agradeceu a visita e falou que Mato Grosso está se empenhando para modernizar o registro mercantil e possibilitar uma melhor experiência aos usuários dos serviços da Jucemat.

“Já implantamos o registro automático de empresas, o acesso às certidões de modo complemente digital, o atendimento pelo chat do site da Jucemat. Tudo isso contribui muito para a eficiência na abertura de empresas, e com o ambiente negocial de Mato Grosso. Estamos fazendo o dever da casa para facilitar a vida do empreendedor”, explica.

Como parte da agenda, o diretor Andre Ramos palestrou no encontro empresarial do Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), realizado na noite desta quarta-feira (19).