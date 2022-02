Governador e secretário vistoriam Hospital Central: “Está andando bem; será o maior e melhor hospital em termos de infraestrutura”

O deputado estadual Elizeu Nascimento (PL) falou nesta quarta-feira (16), do time dos sonhos ou “dream team”, montado pelo Partido Liberal para a disputa das eleições em 2022.

Elizeu comentou da reunião que o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto teve na casa do senador Wellington Fagundes (PL), em Brasília na noite de terça-feira (15), onde praticamente bateu o martelo para a sua filiação na sigla do presidente Jair Bolsonaro.

O parlamentar disse que o partido já está trabalhando para montar as chapas de deputados federais e deputados estaduis.

“Nós estamos trabalhando as proporcionais para as chapas de estadual e federal. A chapa de federal está praticamente fechada com a vinda do deputado federal Emanuelzinho e aguardamos ainda, que seja filiado também o deputado federal José Medeiros (Podemos), e teríamos aí, um dream team, uma grande chapa de deputados federais com nove nomes muito fortes. Oodendo eleger três deputados federais com essa bandeira do presidente Bolsonaro”, falou o deputado.

As tratativas para governo e senado, Elizeu detalhou que o senador Wellington já está conversando com a executiva nacional e com o presidente Bolsonaro. O parlamentar acrescenta que os filiados vão seguir a linha que o partido definir a nível majoritário no estado de Mato Grosso.

Outro nome forte que se juntou ao PL, é o empresário Reinaldo Moraes, conhecido como o rei do porco. Reinaldo ainda não posicionou qual cargo irá tentar disputar pelo o seu novo partido, mas que um planejamento será construído até o final das filiações.

Com tantos nomes de peso no PL, Elizeu explanou que a sigla está fazendo um caminho contrário ao feito em 2020, quando a direita havia três candidatos disputando o cargo de senador, na eleição suplementar.

A força da direita foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro quando esteve em Cuiabá em 2021, onde teve um almoço com representantes da ideologia na Associação dos Sargentos, Subtenentes, Oficiais Administrativos e Especialistas, Ativos e Inativos da PM/BM-MT (Assoade).

“Em 2020 teve uma divisão da direita, e essa divisão prejudicou muito a direita no estado de Mato Grosso. Até no diálogo que tivemos com o presidente Bolsonaro em um almoço na Assoade, ele nos pediu que fizéssemos um trabalho de união da direita. Ali nos comprometemos a fazer o trabalho de trazer a direita unificada e assim, quando o presidente sinalizou a ir para o PL, nós começamos a fazer um trabalho de articulação para fortalecer o PL e trazer realmente a direita”, pontuou.

Elizeu Nascimento foi o primeiro deputado a se filiar no PL e fez o ato no mesmo dia que o presidente Bolsonaro se filiou.