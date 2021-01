Governador e secretários da Casa Civil e Fazenda recebem homenagem da Maçonaria

O governador Mauro Mendes e os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil) e Rogério Gallo (Fazenda) foram homenageados com a medalha e o diploma Ordem do Mérito Maçônico.

A honraria foi concedida nesta quinta-feira (21.01) pelo Grande Oriente do Estado de Mato Grosso. A Ordem do Mérito Maçônico é destinada a pessoas que se destacam por relevantes serviços prestados à Maçonaria Universal e a sociedade em geral, “tendo como recompensa o agraciamento com medalha condecorativa específica para este título em conjunto com o seu respectivo diploma”.

“Para nós é um reconhecimento que estamos fazendo as coisas certas no estado de Mato Grosso. Ficamos felizes e vamos continuar trabalhando, com fé em Deus, com muita seriedade, para mudar aquilo que é preciso mudar e entregando os resultados que a população deseja e precisa. Melhorias na Saúde, Infraestrutura, Educação, Assistência Social e mais qualidade de vida para as pessoas, especialmente as que mais precisam da atenção do estado”, afirmou o governador.

Mauro Mendes ressaltou que o Grande Oriente é composto por pessoas que, de forma voluntária, se dedicam a fazer o bem.

“Eles prestam um serviço muito relevante para a sociedade. Mato Grosso tem um grande número de cidadãos que fazem isso. A Maçonaria faz trabalhos sociais há décadas aqui no estado e merece muito o nosso respeito por essa importante contribuição que ela dá à nossa sociedade”, destacou.

De acordo com o grão-mestre do Grande Oriente do Estado de Mato Grosso, Gelson Menegatti Filho, apenas outros dois governadores de Mato Grosso receberam essa honraria: Dante de Oliveira e Rogério Salles.

“O governador Mauro Mendes trabalhou, chegou aonde está por mérito, mostrou seu valor, colocou o nosso estado no eixo e está fazendo por Mato Grosso e pela sociedade mato-grossense. Está trabalhando por aqueles que nós atendemos: as casas de amparo, asilos, abrigos”, pontuou.

Para Menegatti, o estado melhorou muito na atual gestão em todas as áreas.

“Está trazendo emprego, está trazendo investimento. Precisamos desse estado pujante. O estado está ficando atrativo para o empresário vir para cá, para trazer emprego. Precisamos de pessoas desse quilate, que tomam medidas para resolver os problemas, com visão de um grande líder que faz o que é preciso fazer, independente dos interesses de A, B ou C”, ressaltou.