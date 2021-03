Governador e secretários entregam o balanço das contas ao TCE-MT

O governador Mauro Mendes vai entregar o balanço de 2020 das contas do Governo de Mato Grosso ao presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), conselheiro Guilherme Maluf.

A entrega ocorrerá às 15h desta quarta-feira (03.03). Também estarão no ato os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil) e Rogério Gallo (Fazenda), além de membros e servidores do TCE-MT.

O balanço das contas traz números extremamente positivos e mostram que os esforços da gestão têm mantido o Governo do Estado com as contas equilibradas e capacidade de grandes investimentos por meio do programa Mais MT.

Exemplo disso é que o Estado conseguiu manter o superávit financeiro em 2020, além de cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em relação às despesas com pessoal.