Governador e secretários vistoriam conjunto de obras de infraestrutura e esporte

Seis obras retomadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) no primeiro semestre do ano e que estão em andamento na capital, foram vistoriadas na manhã deste sábado (05.10), pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e o secretário da pasta, Marcelo de Oliveira. Integraram ainda a comitiva outros cinco secretários de Estado, além de parlamentares estaduais, municipais e técnicos da pasta.

Entraram no roteiro de visitação, as obras do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso (COT UFMT), a duplicação da Avenida Parque do Barbado, os serviços de pavimentação urbana nos bairros Parque Geórgia e Jardim Gramado, bem como na região do Recanto dos Pássaros, Imperial com ligação ao Planalto, além das obras de duplicação da MT-010, conhecida como Estrada do Moinho e a revitalização do Córrego Mané Pinto, na Avenida Oito de Abril, no Porto. A maior parte delas tem previsão de entrega ao longo dos próximos cinco meses. O governador ainda fez uma passagem rápida pela Arena Pantanal para conferir os trabalhos de recuperação do gramado.

Mauro Mendes afirmou que é um compromisso da atual gestão terminar as centenas de obras iniciadas, tanto em Cuiabá como no interior do Estado, há mais de cinco anos e que se arrastam até hoje. “Dentro de capital e em Várzea Grande são dezesseis obras importantes, estruturantes como pontes, avenidas pavimentação urbana, entre outras. Nos moldes da região metropolitana, também estamos realizando obras em dezenas outras cidades do interior do Estado. Hoje, são quase 100 cidades dentro de Mato Grosso com serviços em andamento”, salientou ele durante a vistoria, que foi acompanhada ainda pelos secretários César Miranda (Desenvolvimento Econômico), Allan Kardec (Cultura, Esporte e Lazer), Basílio dos Santos (Planejamento e Gestão), Gilberto Figueiredo (Saúde) e Mauro Carvalho (Casa Civil).

Segundo o secretário Marcelo de Oliveira, o conjunto de obras vistoriado neste sábado está com ritmo acelerado, algumas delas passam de 95% de execução, e serão concluídas até o mês de dezembro, como por exemplo o COT, o Barbado e a MT-010. “São obras impactantes e que vão ao encontro da necessidade da cidade de Cuiabá e não poderiam continuar inacabadas. Em todo Estado, temos cerca de 120 obras em andamento com bom ritmo”, destacou ele.

Além dos secretários, acompanharam as vistorias os secretários adjuntos Nilton de Britto (Obras Rodoviárias-Sinfra) e Jefferson Neves (Esportes-Secel), o superintendente de Obras Especiais da Sinfra, Edson Brasil, o deputado estadual Paulo Araújo e os vereadores de Cuiabá Felipe Wellaton, Marcelo Bussiki, Lilo Pinheiro, Wilson Kero Kero e Abílio Júnior.

Acompanhe o roteiro

A comitiva iniciou a visita deste sábado pelo Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso (COT UFMT), cujo as obras estão sendo finalizadas, com mais de 95% de execução. Os trabalhos no local estão em fase de acabamento com a execução de serviços como instalação de portas, janelas, vidros, piso, além de um elevador.

Na parte de fora do complexo estão sendo recuperados o gramado do campo e o piso da arquibancada. A previsão é que o complexo, que já vem sendo utilizado para realização de eventos esportivos, seja totalmente concluído este ano. “A obra do COT e da MT-010 estão entre as mais avançadas e serão entregues agora em 2019”, atestou o secretário Marcelo de Oliveira.

De acordo com o secretário Allan Kardec, que está à frente da pasta de Esporte e Lazer, o governo do Estado vem fazendo uma gestão compartilhada com a UFMT para realização de eventos esportivos no COT. “A pista de atletismo já está em utilização. Inclusive, neste sábado, estão acontecendo os Jogos Escolares da Juventude, fase estadual. Isso é possível, porque estamos fazendo uma gestão compartilhada entre a faculdade de educação física da UFMT e o Governo do Estado, por meio da Secel”, explicou.

Saindo do Centro de Treinamento, a comitiva seguiu para visitação da implantação e duplicação da Avenida Parque do Barbado, no bairro Jardins das Américas. A obra já está com 85% execução e a empresa trabalha atualmente na implantação de galerias na Avenida Arquimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho), bem como na terraplanagem e a pavimentação da rotatória da mesma via. Na fase final serão implantadas ainda as calçadas, a sinalização e o paisagismo. “Essa é uma via que possibilitará a ligação da Avenida Beira Rio, passando pela Carmindo de Campos, Arquimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho), chegando à Avenida das Torres e Jurumirim, dando acesso até a região da Avenida do CPA. Nossa intenção é entregar ainda nas primeiras semanas de dezembro”, revelou o governador Mauro Mendes.

Deixando o Jardins das Américas, a equipe avaliou de perto as obras de pavimentação urbana que estão em andamento na capital sob gerenciamento da Sinfra. Primeiramente, os serviços de pavimentação e drenagem, ligando os bairros Jardim Gramado, Cohab São Gonçalo ao Parque Geórgia. A obra em questão está com 82,38% de execução e tem previsão de entrega no primeiro trimestre de 2020. Atualmente, a construtora responsável trabalha na implantação de meio-fio e sarjeta. Posteriormente as ruas ganharão sinalização. “Essa obra começou quando Mauro Mendes foi prefeito de Cuiabá e trabalhamos muito nessa região. Agora, estamos complementando os serviços usando recursos de uma emenda federal. A obra quando entramos no governo estava paralisada, revisamos o projeto, retomamos e já entramos na fase final dos trabalhos”, pontuou o titular da Infraestrutura.

No local, o grupo acompanhou ainda os trabalhos de construção do campo de futebol do Parque Geórgia, no qual está sendo reaproveitada a grama retirada da Arena Pantanal durante manutenção.

A presidente do bairro Parque Geórgia, que integra uma cooperativa de materiais recicláveis, Fátima Ferreira de Almeira, destacou que a obra de pavimentação trouxe mais estrutura à localidade e qualidade de vida. “Estamos ganhando agora o asfalto na porta de casa, o campo de futebol onde nossas crianças e famílias podem ter um pouco mais de lazer. Isso é muito importante para nossa comunidade”, destacou.

Seguindo a programação, o governador Mauro Mendes e seus secretários também passaram pela obra de pavimentação urbana na região do bairro Recanto dos Pássaros, próximo ao condomínio Belvedere, dando acesso ao Planalto. Os trabalhos nessa localidade estão avançados com serviços de terraplanagem, base e subbase em fase de finalização, chegando a 87% do previsto da obra. Após a conclusão dessa etapa, será iniciada a pavimentação asfáltica. A entrega é estimada para o primeiro semestre de 2020.

Mais obras

Ao final dessas visitas, a comitiva se dirigiu para outra obra tocada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, agora na região do Centro Político Administrativo, saída para Chapada dos Guimarães, onde vão verificar de perto os trabalhos da duplicação de 4,9 quilômetros Rodovia Arquiteto Helder Candia (MT-010), a “Estrada da Guia”, no perímetro urbano de Cuiabá, entroncamento com a MT-251.

Os serviços na MT-010 estão em fase de finalização com a execução de calçadas e muros de arrimo. O próximo passo será a sinalização da via. A projeção é de que todos os serviços sejam concluídos ainda neste mês de outubro. “Essa obra ficou paralisada durante o período de chuvas e logo que terminou, retornamos os serviços, concluímos a ponte sobre o Ribeirão do Lipa, pavimentação e agora estão realizando o paisagismo e a iluminação de LED. Queremos entregar até no máximo início do mês de novembro uma belíssima obra para população”, ressaltou o governador Mauro Mendes.

Fechando o roteiro, a equipe fiscalizou os trabalhos de revitalização do Córrego Mané Pinto, na Avenida Oito de Abril, no bairro Porto. Os serviços emergenciais em pontos do córrego onde havia risco de desabamento, como, por exemplo, no entroncamento da Oito de Abril com as avenidas Ipiranga, São Sebastião e Ranulfo Paes de Barros, já foram concluídos.

Atualmente, a obra entrou na fase de concretagem do fundo do córrego, com a instalação de gabiões, que são estruturas armadas metálicas flexíveis, drenantes, de grande durabilidade e resistência. Além, dos serviços fundação e restauração das rotatórias localizadas nas avenidas Senador Metello, Barão de Melgaço e Ranulpho Paes de Barros. “A revitalização completa do Córrego Mané Pinto tem previsão de execução de 15 meses, com cronograma até o final do segundo semestre de 2020”, concluiu o secretário Marcelo de Oliveira, que checou detalhes da obra, assim como o governador Mauro Mendes.