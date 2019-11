Governador empossa membros do Conselho Metropolitano do Vale do Rio Cuiabá

Duas novas exposições abertas ao público em Cuiabá são os destaques da semana na agenda cultural. A mostra coletiva Olhares Cuyaverá, na Galeria de Artes Lava Pés, traz uma seleção de 300 fotografias que reverenciam a capital mato-grossense no ano de seu tricentenário. Ao todo, 130 fotógrafos exibem seus olhares sobre a cidade de Cuiabá. São ângulos e estilos diversos que evidenciam mudanças e transformações pela qual a capital vem passando na última década.

No Museu de Arte Sacra, a nova exposição temporária traz a artista Marly Silva, com sua linguagem visual abstracionista. A mostra Narrativa de Ficção está representada em formas de grafismos geométricos, na maioria das vezes, com obras desenhadas em nanquim, lápis comtè, grafite ou aquarela sobre papel.

Outra dica para a semana é a apresentação de música medieval na Casa Cuiabana. Estudantes e egressos do curso de Música da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) formam um grupo de flauta doce, que traz um repertório com músicas do período que vai dos anos 395 e 1453. A proposta é levar ao público uma produção musical pouco explorada pelos concertistas, especialmente pela dificuldade de acesso às réplicas dos instrumentos épicos. A flauta doce será o instrumento base por se aproximar da natureza musical da época.

A agenda cultural inclui opções de visitas mediadas ao Museu de História Natural Casa Dom Aquino e Residência dos Governadores. Todos os espaços culturais são geridos pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e/ou mediante contratos de gestão compartilhada.

Confira a programação

Galeria de Artes Lava Pés

Mostra Olhares Cuyaverá

Ádia Borges, organizadora da mostra, explica que as fotografias são do projeto Maratona Fotográfica de Cuiabá, idealizado pelo fotografo José Medeiros em 2013. A seleção das 300 imagens que integram a exposição ficou a cargo de uma curadoria da pesada: Juvenal Pereira e Walter Firmo, Nair Benedicto, Ângela Magalhães e Nadja Fonseca Peregrino, Guy Veloso e Fatinha Silva, Aline Figueiredo e Humberto Espíndola, Eraldo Peres, Raimundo Paccó e Rubens Valente assinaram a curadoria e os textos críticos.

Serviço:

Quando: De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, até 24 de janeiro.

Onde: A Galeria de Artes Lava Pés está localizada no piso térreo da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), na Avenida José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés) nº 510, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

Ingresso: Gratuito

Informações: (65) 98114-0315 / http://www.cultura.mt.gov.br/-/13312323-mostra-coletiva-olhares-cuyavera-exibe-300-pontos-de-vista-sobre-cuiaba

Museu de Arte Sacra

Mostra Narrativa de Ficção

A nova mostra temporária do Museu de Arte Sacra, Narrativa de Ficção, traz obras da artista plástica Marly Silva e chama a atenção pela linguagem visual abstracionista. Representada em formas de grafismos geométricos, na maioria das vezes, as obras são desenhadas em nanquim, lápis comtè, grafite ou aquarela sobre papel.

Marly Silva constrói uma narrativa ficcional própria e genuína de sua criação, apresenta uma estilização muito pessoal em suas composições, evidencia ora a linha clara ora a linha escura, vigorosa e viva, criando situações de contraponto entre fundo-forma, claro e escuro, luz e sombra.

Serviço:

Quando: De 23 de novembro a 26 de janeiro (sempre de quarta-feira a domingo)

Horário: 9h às 17h.

Onde: Praça do Seminário, na Rua Clóvis Hugney, 239, bairro Dom Aquino. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está localizado no prédio do Seminário Nossa Senhora da Conceição que fica ao lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho.

Valor do ingresso: R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 meia

Mais informações: (65) 3028-6285 / http://www.cultura.mt.gov.br/-/13316554-museu-de-arte-sacra-de-mato-grosso-abre-nova-exposicao-temporaria-neste-sabado-23-

Mostra Permanente

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso oferece ao público uma exposição permanente composta por peças do período setecentista, remanescentes da antiga Catedral do Bom Jesus de Cuiabá, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Nossa Senhora dos Passos, acervo pessoal do bispo Dom Francisco de Aquino Corrêa e peças adquiridas por doações particulares. Destaque para os famosos retábulos da antiga Catedral demolida em 1968 e a nova ala de instrumentos musicais da Igreja do Bom Jesus de Cuiabá do período colonial.

Considerado um dos mais importantes monumentos de estilo eclético da capital, o Museu exibe combinações de elementos da arquitetura clássica, medieval, renascentista, barroca e neoclássica. Foi fundado em 10 de março de 1980.

Serviço:

Quando: Aberto à visitação de quarta a domingo.

Horário: 9h às 17h.

Onde: Praça do Seminário, na Rua Clóvis Hugney, 239, bairro Dom Aquino. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está localizado no prédio do Seminário Nossa Senhora da Conceição que fica ao lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho.

Ingresso: quarta a sábado: R$10 ou meia entrada R$ 5. Domingo: entrada gratuita

Mais informações: (65) 3646-9101

Casa Cuiabana

Doce Confraria das Flautas no Medieval

Estudantes e egressos do curso de Música da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio do programa Doce Confraria das Flautas no Medieval, fazem uma apresentação no Centro Cultural Casa Cuiabana na próxima quinta-feira (28.11), às 19h30. Com um repertório com músicas do período medieval, que vai dos anos 395 e 1453, a proposta é levar ao público uma produção musical pouco explorada pelos concertistas, especialmente pela dificuldade de acesso às réplicas dos instrumentos épicos.

A flauta doce será o instrumento base por se aproximar da natureza musical da época. Segundo a organização do evento, a apresentação traz uma leitura diferenciada da música do período medieval, com arranjos e adaptações necessárias (reelaboração). As canções que serão apresentadas foram originalmente compostas para voz e foram adaptadas e/ou arranjadas para o quarteto de flautas doces.

Serviço:

Data: 28.11

Horário: 19h30

Local: Centro Cultural Casa Cuiabana (Av. Gen. Valle, 181, bairro Bandeirantes, região central de Cuiabá)

Informações: (65) 3624-2064.

Cuiabá 300 Cores

Está aberta para visitação na Casa Cuiabana a ‘Exposição de Artes Visuais Cuiabá 300 Cores’, projeto que consiste na formação, produção e exposição de obras de artes contemporâneas nas linguagens de artesanato, pintura em tela, música e audiovisual.

A proposta dessa exposição coletiva é difundir o trabalho de artistas renomados e divulgar os novos artistas, além de contribuir para o fortalecimento dos vínculos com a identidade cuiabana a partir da visibilidade de manifestações culturais da capital mato-grossense. A mostra contará com trabalhos dos artistas como Victor Hugo, Dilson de Oliveira, Ariston de Souza, Neusa Barbosa Moura, Régis Gomes e Valdemar Souza.

Serviço:

Quando: Até 14/12

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h

Onde: Centro Cultural Casa Cuiabana. Rua General Vale, 181, bairro Bandeirantes.

Entrada:

Informações: (65) 99643-3001 / 99906-5449 / biapinheiroproducoes@gmail.com / https://www.facebook.com/Cuiab%C3%A1-300-cores-102485161168219/

Cine Teatro Cuiabá

Ballet Karina Galli apresenta: Jóias do Ballet

A história de Aladdin será contada no espetáculo a magia do Ballet Clássico, encenada pelas alunas do Ballet Karina Galli.

Serviço:

Quando: 23.11 às 18h, 24.11 às 17h.

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 90 (inteira) R$ 45 (meia)

Informações: (65) 98128.7126 / 98165.6430 / 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Escola de Dança Âmbar apresenta: Na Ciranda as Mulheres Sábias

Uma celebração à dança e ao feminino. Inspirado no livro A Ciranda das Mulheres Sábias, de Clarissa Pinkola Estés, o espetáculo prioriza a expressão de ser “ jovem enquanto velha, velha enquanto jovem ”, em menção ao arquétipo da mulher sábia.

Serviço:

Quando: 24/11

Horário: 20h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 50 (inteira) R$25 (meia)

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Notre Dance apresenta: Sustentare, a mudança começa com você

É tempo de pensar, é tempo de agir, é tempo de cuidar do planeta. Sustentare é um termo em latim que significa sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar e cuidar.

Serviço:

Quando: 29 e 30/11

Horário: 19h30

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: Ingressos: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia)

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Museu de História Natural Casa Dom Aquino

A Casa Dom Aquino foi construída em 1842 na beira do rio Cuiabá e abriga desde 2006 o Museu de História Natural Casa Dom Aquino, apresentando para toda população uma exposição permanente de arqueologia e paleontologia.

A exposição paleontológica apresenta fósseis de animais da região, organizados cronologicamente, representando a evolução biológica através das Eras geológicas. Fosseis como o do tatu (Pampatherium humboldti) e Preguiça gigante (Eremotherium Iaurillardi), dinossauros (saurópoda), e animais marinhos do período que Chapada dos Guimarães foi mar.

A exposição arqueológica conta a nossa história através de artefatos produzidos pelo homem desde a pré-história até os dias atuais, e uma ala de máscaras sagradas dos povos waurá. Fazem parte da exposição instrumentos do homem caçador-coletor e do homem ceramista, como: pontas de lança de pedra lascada, machadinhos de pedra polida e fragmentos de cerâmica. Encontram-se expostos também louças, cerâmicas neo-brasileira, moedas e outros objetos encontrados nos casarões de engenho de Mato Grosso. O espaço conta também com cafeteria e loja de artesanato.

Serviço:

Horário de funcionamento: quarta a domingo, das 8h às 18h

Entrada: R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia)

Endereço: Avenida Beira Rio, nº 2000, bairro Dom Aquino, Cuiabá (MT).

Informações: (65) 3634-4858 / 3052-8062 / casadomaquinomuseu@gmail.com

Residência dos Governadores

Primeira edificação de status oficial, a Residência dos Governadores foi inaugurada na década de 1940. Além de servir como morada a 14 governadores, serviu de hospedagem para o ex-presidente Getúlio Vargas, em 1941, quando ele fez sua primeira visita a Mato Grosso.

A Residência dos Governadores está aberta para visitação com uma mostra permanente e didática, composta por itens do antigo mobiliário, como objetos, pratarias e louças.

Serviço:

Endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 3565, Centro de Cuiabá. A entrada é gratuita. Aberto à visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às18h. Telefone: (65) 3613-0232. Email: equipamentos@secel.mt.gov.br