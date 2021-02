Governador entrega fardas e 1.300 pistolas Glock: “Nossa PM precisa estar bem armada”

Ao entregar fardamento e 1.300 novas pistolas Glock para a Polícia Militar de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes afirmou que a corporação precisa estar “bem armada e equipada para enfrentar o crime”.

A entrega dos equipamentos ocorreu na tarde desta terça-feira (02.02), no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar. As pistolas Glock são da geração 5, as mais modernas do mundo para as atividades policiais.

“Nossa polícia precisa estar bem armada, bem preparada, bem equipada para fazer esse enfrentamento com o crime, especialmente o crime organizado. A Polícia Militar tem uma história que dá orgulho. São 7 mil homens em uma tropa que está presente em todos os 141 municípios de Mato Grosso. Fruto de força, disciplina, liderança, determinação”, pontuou.

Nos próximos dias, o Governo de Mato Grosso também entregará mais 700 pistolas do mesmo modelo para a Polícia Civil. Outras milhares estão sendo adquiridas para municiar toda a Segurança Pública Estadual. “Queremos chegar a 2022 com cada policial portando o melhor armamento do mundo”.

Também foram entregues 12.270, fardas e 6.137 coturnos, 14.254 camisetas e 6.616 gorros. Os militares estavam há cinco anos sem receber fardamento.

“É lamentável que durante muitos anos o Estado deixou de cumprir essa obrigação. Não deixaremos de honrar com esse compromisso, que é elementar e primário”, garantiu.

Mauro Mendes adiantou que, por meio do programa Mais MT, neste ano haverá muitos investimentos em “radiocomunicação digital, infraestrutura, tecnologia e capacitação para enfrentamento aos criminosos”.

“Ninguém nesse país vai investir em 2021 aquilo que Mato Grosso vai investir em Segurança Pública. Agradeço muito ao apoio da Assembleia, dos nossos servidores e também à coragem e bravura dos nossos policiais militares. Tenho muito orgulho do trabalho de vocês”, finalizou.

Também participaram da entrega o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho; os deputados estaduais Allan Kardec, Elizeu Nascimento, Silvio Fávaro, Delegado Claudinei, João Batista, Dilmar Dal Bosco, Thiago Silva e Sebastião Rezende; os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil) e Alexandre Bustamante (Segurança Pública); e os comandantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, coronéis Jonildo José de Assis e Alessandro Pereira, respectivamente.