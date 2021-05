Governador honra acordo e viabiliza Unemat em Cuiabá

Reunião da comitiva de Juscimeira com o vice-governador Pivetta Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) esteve, nesta terça-feira (11), em reunião com o vice-governador Otaviano Pivetta, junto com uma comitiva de Juscimeira, em nome do prefeito Moisés dos Santos (Dem) e vereadora Lucia Ferraz (MDB), para tratar de emendas e melhorias para o município.

Durante a reunião, a vereadora Lucia e prefeito Moisés apresentaram a demanda de pavimentação de 1,2km no distrito industrial do município. Com a indicação do deputado estadual Thiago Silva e do deputado federal Carlos Bezerra, o Estado irá auxiliar a prefeitura com a lama asfáltica e a prefeitura deverá fazer a terraplanagem. “Temos compromisso com Juscimeira e estamos trabalhando junto ao Estado para garantir melhorias para a população do Vale do São Lourenço”, disse o deputado Thiago.

Outra demanda que será atendida para a comunidade escolar de Juscimeira é a entrega de um ônibus para atender os alunos da rede pública. Thiago Silva também vai destinar emenda para a academia ao ar livre no distrito São Lourenço de Fátima, viabilizar aparelhos de ar-condicionado para as escolas do campo e a destinação de uma patrulha mecanizada em parceria com o deputado Bezerra.

A vereadora Lúcia e prefeito Moisés agradeceram o apoio dos deputados do MDB na destinação de emendas e melhorias para Juscimeira e os distritos.