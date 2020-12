Governador inaugura asfaltamento de rodovias em cinco cidades do Médio-Norte

O governador Mauro Mendes irá percorrer as cidades de Santa Carmem, Vera, Ipiranga do Norte, Itanhangá e Tapurah, nesta quarta (16.12) e quinta-feira (17.12), para inaugurar as obras de pavimentação e readequação nas rodovias MT-422, MT-140, MT-010 e MT-338.

As obras da MT-422 foram executadas por meio da parceria público-privada conhecida como PPP Social, firmada entre o Governo do Estado e a Associação dos Beneficiários da Rodovia João Adão Scheeren, e vão facilitar o escoamento da produção e estimular as atividades do agronegócio da região Médio-Norte de Mato Grosso.

A chegada do governador e sua comitiva em Santa Carmem está prevista para 14h30 de quarta-feira (16). Eles seguirão diretamente para o trecho em obras na MT-422 – sentido entroncamento com a MT-423, onde farão uma visita técnica.

No local, são pavimentados 40 quilômetros da rodovia, com investimentos de R$ 34,4 milhões para a execução da obra. Trata-se de uma primeira fase da pavimentação neste trecho da MT-422.

Na sequência, Mendes irá se reunir com autoridades e lideranças locais. Após o encontro, a comitiva do Governo do Estado segue para a cidade de Vera, onde serão inaugurados 30,5 quilômetros de asfalto na MT-140. Esta obra foi executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), por meio de um convênio com as prefeituras de Vera e Santa Carmem – e vai interligar definitivamente os dois municípios por vias asfaltadas.

Por meio do convênio foram investidos R$ 17,3 milhões, sendo R$ 15 milhões pelo Governo do Estado e o restante empenhado pelos municípios.

Na quinta-feira (17), o governador entrega a pavimentação de 22,14 quilômetros da rodovia MT-010, em Ipiranga do Norte, no trecho que vai do entroncamento da MT-484 até o entroncamento da MT-242, no município. As obras são executadas graças a um termo de cooperação firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Ipiranga do Norte.

O investimento para a execução da pavimentação foi de R$ 9,2 milhões e, nesse modelo de cooperação, não houve transferência de recursos, pois o município também compartilhou a responsabilidade sobre toda a obra, que irá beneficiar diretamente o escoamento da produção agrícola da região. Atualmente, somente o município de Ipiranga do Norte possui 500 mil hectares de lavoura. Além disso, o asfaltamento também vai melhorar a logística para as áreas da educação e saúde, que terão mais uma rota alternativa para se chegar ao município de Lucas do Rio Verde.

Serão realizadas, ainda, a inauguração de uma ponte de concreto de 30 metros sobre o Rio Branco, na MT-242, e uma visita técnica às obras de asfaltamento de 11,3 quilômetros, também na MT-242, na chegada a Itanhangá, no trecho que vai do KM.45,6 ao KM.56,8. O investimento nas duas obras é de cerca de R$ 9 milhões.

No final da manhã, o governador fará uma visita às obras da Escola Estadual Bromildo Lawisch, na cidade de Itanhangá, onde estão sendo construídas cinco novas salas de aula, por meio de um convênio entre o Governo de Mato Grosso e a Prefeitura, no valor de R$ 558.849.44, sendo R$ 500 mil por parte do Estado e R$ 58 mil de contrapartida da Prefeitura de Itanhangá.

Ainda em Itanhangá, Mauro Mendes fará a inauguração da restauração da pavimentação de 74 quilômetros da MT-338, no trecho que liga Itanhangá ao Distrito de Ana Terra, em Tapurah. O valor do investimento nesta obra foi de R$ 16,4 milhões.

Durante a tarde, o governador encerra sua visita à região na cidade de Tapurah, onde irá participar da inauguração das obras de correção de erosão na MT-338, no entroncamento da MT-010 a MT-338, e de 10,2 quilômetros da pavimentação da Estrada do Capixaba. Logo após, Mendes se reúne com autoridades e lideranças locais.

Confira a programação completa:

Dia 16 de dezembro de 2020, quarta-feira

• 15h – Visita Técnica a Obra de Pavimentação da MT-422 – sentido entroncamento com a MT-423.

• 16h 30 – Encontro com autoridades e lideranças locais no Centro de Convivência dos Idosos Alberto Backes, em Santa Carmem

• 17h – Inauguração da Pavimentação de 30,5 Km, da Rodovia MT- 140.

• 17h 30 – Encontro com autoridades e lideranças locais no Centro de Eventos Olimpo Giacomelli, na cidade de Vera.

Dia 17 de dezembro de 2020, quinta-feira

• 8h 45 – Inauguração de 22,14 Km de Pavimentação da MT-010, trecho da Borracharia, em Ipiranga do Norte.

• 9h – Encontro com autoridades e lideranças locais.

• 10h – Inauguração da Ponte de Concreto sobre o Rio Branco, na MT-242 e Visita Técnica a Obra de Pavimentação de 11,3 Km, na MT-242, na chegada a Itanhangá.

• 11h 15 – Visita as obras da Escola Estadual Bromildo Lawisch e Inauguração da Restauração da Pavimentação de 37 Km, da MT-338, trecho Itanhangá – Ana Terra.

• 14h 45 – Inauguração das obras de Correção de Erosão na MT-338, no entroncamento da MT-010 a MT-338 e Inauguração de 10,29 Km de Pavimentação da Estrada do Capixaba.

• 15h 30 – Encontro com autoridades e lideranças locais.