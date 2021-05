Governador inaugura escola e define áreas de novos hospitais no interior

Foto: Ronaldo Mazza

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB) comemorou a decisão do governador Mauro Mendes (DEM) de destinar R$ 2 milhões para dar viabilidade à implantação do campus da Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso) em Cuiabá. Inicialmente, serão ofertadas 200 vagas para novos universitários. Destas, serão 75 vagas para Gestão Pública, 75 vagas para Gestão e Inovação e 50 para Engenharia de Produção.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (12) no Palácio Paiaguás e contou com a presença dos secretários de Estado Rogério Gallo (Fazenda), Marcelo Padeiro (Infraestrutura), Mauro Carvalho (Casa Civil) e o reitor da Unemat, Rodrigo Bruno Zanin.

O parlamentar lembra que uma das condicionantes para ingressar na base aliada do governo do Estado, em fevereiro de 2020, foi a chegada do campus da Unemat em Cuiabá, diante do seu histórico de atuação em defesa de uma educação pública que oportunize o acesso dos mais pobres ao ensino superior.

“Foi uma proposta transparente e devidamente aceita para gerar avanços na educação. Agradeço muito ao governador Mauro Mendes e ao secretário chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, que foram bastante empenhados neste projeto. Fico muito feliz por essa conquista em prol da educação e dos estudantes de baixa renda”, disse.

De acordo com o reitor da Unemat, Rodrigo Zanin, a previsão é que as aulas iniciem em setembro após a realização de um processo seletivo que deverá aproveitar as notas de desempenho do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Zanin ainda agradeceu ao deputado pelo empenho em viabilizar a chegada da Unemat em Cuiabá.

“Vai abrir oportunidades aos estudantes mato-grossenses que sonham com o ensino superior. Agradecemos muito ao deputado pelo empenho para trazer a Unemat a Cuiabá. É uma instituição que está consolidada e existe a preocupação de manter qualidade no ensino superior para contribuir com a sociedade”, destacou.