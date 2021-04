Governador inaugura nova sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos; prédio proporcionará melhores condições de trabalho e atendimento

Um ambiente organizado, ampliado e com mais estrutura para atuar no combate aos crimes de roubos e furtos de veículos na região metropolitana de Cuiabá. O novo espaço da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERVA), em Cuiabá, foi inaugurado nesta sexta-feira (30.04), e é motivo de comemoração para toda a equipe da unidade policial e da Diretoria da Polícia Civil e Governo do Estado, que entrega mais uma obra onde a população e servidores tem melhor estrutura de atendimento e trabalho.

A inauguração foi realizada pelo governador Mauro Mendes, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi e a diretoria da Polícia Civil, junto com servidores da unidade policial.

O governador Mauro Mendes pontuou a organização das finanças estaduais, o que possibilitou com que o Estado pudesse incrementar os investimentos na segurança pública, dentro do programa Mais MT. Desta forma, o Governo pode ampliar o número de viaturas, adquirir armamento para as forças e investir nas estruturas das unidades policiais. “Não tem mágica, tem trabalho sério. Tem um Estado que paga seus fornecedores em dia. O fornecedor sabe que entrará em uma licitação do Estado e receberá em dia. Tudo isso é trabalho sério e todo esse trabalho significa economia aos cofres públicos. Ganha o servidor, ganha o cidadão, ganha o Estado”, pontuou o governador.

O delegado-geral da Polícia Civil, Mário Dermeval, destacou o trabalho desempenhado em parceria do Departamento de Trânsito de Mato Grosso para que a obra chegasse à finalização e servidores pudessem ter um ambiente digno de trabalho. “Temos muito a agradecer ao empenho de diversas pessoas que colocaram seu trabalho e dedicação para que essa obra seguisse em frente e chegasse a esse estágio de hoje. A unidade foi triplicada em sua estrutura e o reflexo de tudo isso estará na prestação de serviços à população”, frisou o gestor.

As obras do prédio da unidade policial contaram com apoio do Detran, que está promovendo também a reforma e adequação do complexo do órgão, localizado no Centro Político e Administrativo, na Capital. Foi investido apenas no prédio da DERFVA o valor de R$ 1,6 milhão.

Pátio Limpo

O delegado titular, Gustavo Garcia Francisco, comemora o novo espaço da delegacia e frisa que a obra, além do pátio limpo e organizado, é um fator motivacional para toda a equipe. Gustavo lembra ainda que a decisão de fazer a obra foi tomada em um período bastante difícil, no primeiro ciclo da pandemia do coronavírus, onde havia incertezas se aquele seria o momento para tocar a obra. “E nós tivemos o apoio importante do Gustavo, presidente do Detran, que falou com o Governo do Estado e deu sua palavra de que a obra sairia. E hoje estamos aqui, de casa nova, organizada”, comemora o titular da DERFVA, que agradeceu o empenho do Detran e de todos os parceiros que colaboram com a delegacia, como a Associação dos Produtores de Soja e o Sindimat.

Por décadas, o pátio da delegacia permaneceu com centenas de veículos apreendidos sem a destinação correta. A partir da Operação Pátio Limpo, iniciada em 2019, o saldo de duas décadas, que era de 3 mil veículos abarrotando o pário, caiu para 200 unidades. A operação é realizada desde 2019 e de lá pra cá, mais de mil veículos, entre peças, materiais ferrosos e carcaças, foram prensados e destinados à reciclagem.

Para encaminhamento à reciclagem, a equipe da DERFVA avaliou os veículos que não tinham mais relevância processual, além daqueles com grandes débitos administrativos a serem regularizados e que diante da situação atual do bem não possuem valor econômico.

“O pátio é simbólico para a nossa delegacia. Representa muito para nós e também para o cidadão, que saberá que o bem apreendido será devolvido da forma como chegou aqui. Esse trabalho reforça o valor institucional da Polícia Civil, de acordo com o planejamento estratégico da instituição, que adotou o modelo praticado aqui e está sendo levado para outras delegacias”, explicou o delegado.

A nova estrutura da DERFVA atendeu uma necessidade antiga dos servidores, garantindo um ambiente amplo e que atenda à demanda de atendimento da delegacia. “É um dia especial para os servidores que atuam, que agora tem um ambiente para desenvolver com dignidade nossos trabalhos. Durante a obra, a delegacia não parou seu atendimento, mesmo com as equipes trabalhando em contêineres. Agora o desafio para nós é muito maior, com mais resultados e eficiência, e tenho certeza de que a equipe está mais motivada e ciente das responsabilidades no combate à violência na região metropolitana”, finalizou o delegado Gustavo.

Mais MT

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado João Batista, parabenizou a obra e lembrou da importância de um ambiente saudável para o trabalho e autoestima dos servidores.

O secretário de Segurança Pública lembrou dos esforços da secretaria para organizar os pagamentos aos fornecedores da área e dos investimentos que estão sendo possíveis realizar. “A partir de agora a sociedade vai colher cada vez mais um serviço público de qualidade. Mais uma vez o tempo e a sociedade são testemunhas de que a competência e a seriedade na gestão quando andam juntas, são capazes de transformar uma sociedade”, afirmou Alexandre Bustamante.

Mendes também falou da aquisição para este ano mais 3 mil pistolas. “Queremos 100% de todo efetivo da Polícia Civil e da Militar equipada com esse armamento. Sabemos que nossos policiais têm uma rotina estressante, cansativa, e merecem trabalhar com o que tem de melhor, pois são profissionais de qualidade e todos vão continuar prestando o melhor serviço de qualidade ao estado de Mato Grosso”, destacou Mendes.