Governador inaugura sede da Escola Tiradentes e se reúne com prefeitos do Consórcio Intermunicipal do Teles Pires

O governador Mauro Mendes inaugura nesta sexta-feira (06.08) a nova sede da Escola Tiradentes “Sd PM Adriana Morais Ramos”, em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá). Ainda no município, o chefe do Executivo Estadual se reúne com prefeitos que integram o Consórcio Intermunicipal do Teles Pires.

Durante a inauguração da Escola Tiradentes, Mauro Mendes assina termo de cooperação com a Prefeitura de Tapurah para execução de serviços específicos em obra de pavimentação de 27,69 Km nas Rodovias MT-488 e MT-010, no trecho entre o Rio Arinos e a MT-338. A obra será licitada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), com orçamento estimado em R$ 30,2 milhões.

No mesmo local, ele também irá assinar parceria com Lucas do Rio Verde para adesão do município ao projeto de habitação do MT Par e do projeto Jornada Extraordinária da Sesp. Além de fazer a entrega simbólica de cestas básicas do programa Vem Ser Mais Solidário.

A agenda de Mauro Mendes na cidade conta, também, com visita às obras de construção de unidades habitacionais do “Projeto Vida Nova” e ao Hospital Filantrópico São Lucas.

Confira a programação completa:

7h10 – Chegada em Lucas do Rio Verde

7h40 – Visita as obras de construção de 350 unidades habitacionais – “Projeto Vida Nova”

8h15 – Visita ao Hospital São Lucas

9h – Inauguração da Escola Tiradentes “Sd PM Adriana Morais Ramos”

Assinatura do Projeto da Jornada Extraordinária – Sesp/Prefeitura

Assinatura de convênio com município de Tapurah para obras de pavimentação – Sinfra

Assinatura de convênio de adesão ao projeto de habitação – MT Par

Entrega de cestas básicas do programa Vem Ser Mais Solidário

10h – Reunião com Prefeitos do Consórcio Intermunicipal do Teles Pires

12h30 – Almoço no município