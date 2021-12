Governador Mauro Mendes propõe redução de alíquota aos militares de Mato Grosso

Foto: Marcos Lopes

O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) apresenta, nesta terça-feira (14), requerimento ao governador e à Secretaria de Estado de Saúde (SES) para cobrar providências para acelerar a aplicação da dose de reforço da vacina contra covid-19 em Mato Grosso, com busca ativa da população. Levantamento feito na segunda-feira (13) no Painel de Distribuição de Vacinas da SES mostra que 315 mil pessoas que já tomaram a 2ª dose há mais de cinco meses ainda não receberam a dose de reforço.

“Mais importante do que alterar o intervalo para 120 dias é vacinar todos aqueles que já deveriam ter sido vacinados com a dose de reforço. Essas pessoas estão expostas novamente à covid, inclusive a formas graves da doença, até porque são os grupos mais vulneráveis: profissionais de saúde e especialmente idosos. Apenas 170 mil pessoas receberam a dose de reforço em Mato Grosso. Se considerarmos o intervalo de cinco meses para o reforço, são 485 mil pessoas que já deveriam ter recebido a dose, o que significa que falta aplicar a dose de reforço em 315 mil pessoas”, disse Lúdio.

Médico sanitarista, Lúdio Cabral explicou que a aplicação do reforço é importante para restabelecer a imunidade provocada pela vacina e proteger a população contra a variante ômicron. “A ômicron é mais transmissível que a delta. Mesmo que não produza um quadro mais grave que as variantes anteriores, ela pode produzir um novo colapso do sistema de saúde em função do grande volume de pessoas que ela pode infectar”, disse.

Busca ativa

Lúdio observou também que cerca de 500 mil pessoas que receberam a 1ª dose de vacina em Mato Grosso ainda não tomaram a 2ª dose. Para acelerar a vacinação em todo o território estadual, ele defende uma força-tarefa que reúna o Estado e os municípios para fazer busca ativa de pessoas para serem vacinadas, com equipes visitando as casas das pessoas de porta em porta para lembrá-las de ir ao posto de vacinação ou até mesmo já aplicar a vacina. Lúdio recomenda também a abertura de postos de vacinação em locais de grande circulação nesse período de festas de fim de ano, como shoppings e centros de compra, além de uma campanha de comunicação em massa para que as pessoas se vacinem contra a covid.

“Mais de 800 mil doses estão armazenadas em Mato Grosso. As equipes de vacinação podem visitar a casa das pessoas, de porta em porta, com isopor na mão, e já aplicar a vacina, seja a 1ª dose, a 2ª dose ou a dose de reforço. Precisamos acelerar urgentemente a vacinação para evitar outra onda grave da pandemia em nosso território”, afirmou Lúdio.