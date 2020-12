Governador participa de lançamento de Centro de Desenvolvimento Florestal e de programa federal Águas Brasileiras em Goiás

O governador Mauro Mendes participa nesta sexta-feira (18.12) no município de Piranhas, no Estado de Goiás, dos lançamentos do Centro de Desenvolvimento Florestal, que faz parte do Programa Juntos pelo Araguaia, e do Programa Águas Brasileiras, do Governo Federal.

Também estarão presentes o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e autoridades dos dois Estados e dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), do Meio Ambiente (MMA), da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Controladoria-Geral da União (CGU).

O Juntos pelo Araguaia é um programa dos Estados de Mato Grosso e Goiás, lançado em parceria com o Governo Federal no ano passado para recuperar 10 mil hectares de vegetação nativa das margens do Rio Araguaia.

A programação terá início às 9 horas (horário de Brasília) com o lançamento da pedra fundamental do Centro de Desenvolvimento Florestal Sustentável do Cerrado. O Centro contará com área para produção de 600 mil mudas por ano, que serão distribuídas por toda a bacia do Rio Araguaia.

No mesmo local, será lançado o Programa Águas Brasileiras, que tem o objetivo de ampliar a quantidade e a qualidade da água disponível para consumo e para o setor produtivo, de forma a fomentar o desenvolvimento regional e garantir mais qualidade de vida para a população.

Em seguida, as autoridades dão início ao plantio de espécies nativas do Cerrado em uma área de 100 hectares – no total, serão 150 mil mudas plantadas nessa área. A ação será executada pelo Instituto Espinhaço em parceria com os Governos Estaduais que compõem a Região do Araguaia.