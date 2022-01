Governador toma 3ª dose e incentiva população: “Isso salva vidas”

O período de inscrições para o processo eleitoral do Conselho Estadual de Cultura de Mato Grosso (CEC-MT) foi prorrogado para até 31 de janeiro de 2022. A inscrição é aberta para candidatos às vagas de membro titular e suplente, oriundos da sociedade civil como representantes dos segmentos e territórios culturais, para o período de 2022-2026. Os eleitores também precisam se inscrever para participarem do processo eleitoral.

Os formulários de inscrição estão no Regimento Eleitoral, disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). O documento também descreve todos os requisitos necessários para a participação, previstos nas leis do Sistema Estadual da Cultura (10.362) e do Conselho Estadual de Cultura (10.378). A Secel disponibiliza um chat no formulário para que os interessados possam tirar dúvidas e receber orientações.

Cada pessoa terá direito a dois votos, um para segmento cultural e outro para território. Tanto o eleitor quanto o candidato a conselheiro, só poderá votar e/ou pleitear a vaga relacionada à sua área artística de atuação (artes cênicas, artes visuais, cultura tradicional e étnico-cultural, humanidades, música, patrimônio histórico e cultural, rede de Pontos de Cultura) ou no território onde reside (Cuiabá, Juruena, Paraguai-Guaporé, Vermelho, Teles Pires e Araguaia). Os municípios que compõem as regiões estão descritos nos anexos do Regimento Eleitoral.

A votação será de 15 de março a 03 de abril de 2022. A divulgação do resultado final está prevista para 19 de abril de 2022. Confira o novo cronograma aqui.

Serviço

Processo eleitoral do Conselho Estadual de Cultura

Período de inscrição: até às 17h do dia 31 de janeiro de 2022

Formulário Eleitor: https://formularios.cultura.mt.gov.br/index.php/144224

Formulário Candidato: https://formularios.cultura.mt.gov.br/index.php/843574

Informações: e-mail conselhodecultura@secel.mt.gov.br e telefones (65) 3613.0207 / 0231