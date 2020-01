Governo abre pregão eletrônico para serviços de georreferenciamento

Está aberto o processo de registro de preços para contratação do serviço de georreferenciamento de áreas sob gestão de órgãos públicos, dentro do território de Mato Grosso. Empresas interessadas tem até o dia 22 de janeiro de 2020 para apresentação de propostas, de acordo com o edital de pregão eletrônico 001/2020/CASACIVL, divulgado pela Superintendência de Aquisições Governamentais da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).

O objetivo do registro de preços é a eventual contratação de empresas especializadas por meio do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), e Casa Civil, para a execução de serviços de georreferenciamento e certificação de glebas públicas, ocupações territoriais rurais, imóveis rurais registrados, imóveis rurais titulados e não registrados, projetos de assentamentos rurais e suas parcelas internas, áreas para conservação ambiental e outras áreas.

Como participar

Pessoas jurídicas que explorem o ramo de atividade compatível com o serviço contratado poderão enviar as propostas por meio do Sistema Integrado de Aquisições Governamentais (SIAG) até o dia 22 de janeiro, que será a data de sessão pública, em que haverá a abertura das propostas. As propostas de preços podem ser enviadas em período integral, exceto no dia 22, em que só serão aceitas até as 8h45, em horário local, da Capital.

Para participar é necessário possuir cadastro eletrônico no portal de aquisições. Caso não possua, poderá criar o login e senha pessoal, e intransferível, pelo portal www.aquisicoes.gestao.mt.gov.br, no campo “fornecedores”.

É preciso atender as especificação e condições técnicas apresentadas pelo edital, e seus anexos, que pode ser acessado na íntegra por meio do endereço eletrônico do portal de aquisições de Mato Grosso, ou diretamente CLICANDO AQUI.

O pregão eletrônico será realizado na modalidade de menor preço, com um total de sete lotes. Fazem parte das áreas passiveis de atendimento pelo edital 27 glebas e assentamentos do Intermat, 7 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e 34 Unidades de Conservação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema).

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: pregao@gestao.mt.gov.br, ou pelo telefone (65) 3613-3235.