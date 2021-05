Governo alerta aposentados e pensionistas para o prazo final do Censo Previdenciário

O serviço de solicitação do documento de identidade (RG) foi retomado nesta terça-feira (04.05), em Cuiabá. Os atendimentos ocorrerão somente mediante agendamento, que poderá ser realizado no site da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec-MT).

A entrega dos documentos solicitados anteriormente nas unidades do Ganha Tempo da Morada da Serra, Ipiranga e Cristo Rei será feita também por agendamento.

Os dois serviços serão realizados de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, no complexo da Politec, localizado na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, nº 3245, bairro Carumbé, em Cuiabá-MT.

O atendimento presencial para solicitação do RG havia sido suspenso em todos os municípios que se encontram com risco alto ou muito alto de contágio pelo coronavírus, conforme prevê o decreto estadual nº 874/2021. No entanto, o sistema de agendamento foi adotado como alternativa para se evitar a aglomeração de pessoas nas unidades de atendimento, de modo a garantir a segurança de servidores e cidadãos.

Atendimento presencial

A Politec orienta que os serviços sejam previamente agendados no site www.politec.mt.gov.br, na aba “carteira de identidade”.

Segue link: http://www.politec.mt.gov.br/identificacao-civil.php?id=607

Por meio deste endereço eletrônico o usuário poderá agendar a data e horário para ser atendido de forma rápida e sem filas. A Politec ressalta que é indispensável e obrigatória a utilização de máscaras, ainda que artesanal, durante o atendimento, para se evitar a disseminação do coronavírus.

Serviço

Para a solicitação do RG é necessária a apresentação da certidão de nascimento ou casamento original.

Nos postos que ainda não possuem atendimento biométrico, levar 01 fotografia 3/4.

O complexo da Politec atua com atendimento biométrico.

Acesse o site da instituição para visualizar a lista dos documentos opcionais.

A taxa para emissão da 2ª via do RG é de R$ 70,09 (setenta reais e nove centavos) para a versão em cédula e de R$ 99,53 (noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) para a versão em cartão.

Para mais informações, entre em contato através dos telefones: (65) 99972-2756 ou 0800 647 8987.