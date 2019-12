Governo anuncia que salário será pago a partir deste mês em parcela única no dia 10

O governador Mauro Mendes anunciou, no início da tarde desta sexta-feira (06.12), que o salário do servidor público será pago, a partir deste mês, em parcela única todo dia 10. A folha de novembro, que será quitada integralmente na próxima terça-feira, é no valor de R$ 504.455.930,47.

A retomada do pagamento em uma única data somente foi possível pelas medidas adotadas pelo Governo do Estado, na busca pelo equilíbrio fiscal e financeiro desde o início da atual gestão.

“É o resultado do esforço que fizemos para o equilíbrio fiscal do estado de Mato Grosso, para recuperar as contas públicas. Com todos os enfrentamentos que foram necessários e as batalhas que lutamos juntos para recuperar o Estado. É uma conquista que foi feita com trabalho e seriedade”, afirmou o governador, durante reunião realizada com o vice-governador, Otaviano Pivetta, secretários de Estado e servidores da Secretaria de Estado de Fazenda.

Na reunião, o governador lembrou as dificuldades desde o início da gestão, as dívidas com fornecedores e prefeituras, o parcelamento do salário em três vezes no mês de janeiro e o atraso do 13º dos servidores que deveria ter sido pago em dezembro de 2018.

“O trabalho de recuperação do Estado, ao longo desse ano, contou com a colaboração de todos vocês aqui e com uma centena de milhares de servidores públicos, que eu quero mandar o meu agradecimento. Saibam que o esforço que vocês fizeram na economia de cada centavo, do ato de apagar a luz, de carros que não foram usados e foram devolvidos, contratos que foram revistos, todo o esforço de economia ajudou a construir um cenário de equilíbrio que está em curso em Mato Grosso”, afirmou, lembrando também dos técnicos da Sefaz que se empenharam em melhorar a receita pública e a todos os servidores e secretários que se dedicaram para aplicar corretamente os recursos públicos.

13º salário

O governador também aproveitou a oportunidade para reforçar o trabalho que está em curso para o pagamento do 13º salário. “Temos um planejamento em andamento, um plano de voo, e ainda muitas ações estão por acontecer. No momento certo iremos informar sobre o 13º”, explicou.

Este ano, ao contrário do que vinha correndo, quando os servidores efetivos recebiam o 13º salário no mês posterior ao do seu aniversário, o pagamento deverá ser feito no mês de dezembro. A mudança foi anunciada em janeiro deste ano pelo governador Mauro Mendes, como uma das medidas para diminuir os impactos da crise financeira instalada no Estado.