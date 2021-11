Governo assina convênio para pavimentação e leva desenvolvimento para Vila Bela da Santíssima Trindade

O Governo de Mato Grosso assinou nesta sexta-feira (05.11) convênio com a Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade para pavimentação asfáltica das ruas do bairro Jardim Aeroporto. A parceria foi firmada durante o primeiro encontro de trabalho para discussão do Plano de Fronteira de Mato Grosso, comandado pelo governador em exercício, Otaviano Pivetta, no município.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) vai repassar R$ 3 milhões à prefeitura e o convênio prevê ainda a execução dos serviços de drenagem profunda e superficial, sinalização e construção de calçadas.

Os serviços serão executados nas avenidas João Lima e Rufino Golçalves de Paula, e nas ruas Vereador Hilário do Carmo Ribeiro, Alameda Judith Bringsken e Mickaelli Schwaab da Silva, em uma área total de 15.754,19 m².

O prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, Jacob Bringsken, afirmou que os investimentos do Estado são importantes para o desenvolvimento da região. “Nós temos a nossa história, temos a riqueza da natureza, enfim, Vila Bela está no centro do Vale do Guaporé e bastam apenas esses investimentos, este pontapé inicial do Governo do Estado para fazer com que a nossa região se desenvolva”.

Para o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, apoiar os municípios é uma determinação da atual gestão. “Os municípios conhecem os problemas e é por isso que nós temos apoiado as prefeituras. Para que possamos trazer o desenvolvimento, com geração de emprego e renda para a região”, afirmou.

MT-199

Durante o encontro, foi assinada uma carta de intenção para a integração asfáltica entre Vila Bela da Santíssima Trindade e San Ignácio de Velasco, na Bolívia. Para realizar a ligação entre os dois países, é necessário asfaltar um trecho de aproximadamente 70 km entre Vila Bela da Santíssima Trindade e o subdestacamento militar do Palmarito, na fronteira com a Bolívia, além de outras obras no lado boliviano.

De acordo com o governador em exercício, Otaviano Pivetta, o governo deve lançar em breve a licitação para elaboração do projeto de pavimentação do trecho em solo mato-grossense.

Região de Fronteira

O Governo de Mato Grosso realizou nesta sexta-feira um encontro para discutir o Plano Estadual de Fronteira e suas Adequações (PEFA) em Vila Bela da Santíssima Trindade. O Objetivo é propor melhorias nas áreas de educação, segurança pública, infraestrutura e meio ambiente dos 21 municípios mato-grossenses que fazem divisa com a Bolívia.