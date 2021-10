Governo atende CNA e sanciona lei que prorroga incentivos de ICMS

Brasília (28/10/2021) – A programação do Seminário virtual do projeto Agro.BR: Café do Brasil para o Mundo, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), encerrou na quinta (28) com foco nas oportunidades e desafios para o café brasileiro na China.

A iniciativa é coordenada pela CNA em parceria com a Apex-Brasil com o objetivo de internacionalizar o agro brasileiro, auxiliando empresários do setor e viabilizando negócios em outros países.

“A inscrição no projeto Agro.BR é gratuita. Para oferecer todo o suporte aos empresários rurais, contamos com escritórios na China, em Singapura e Dubai, e o apoio de cinco consultores distribuídos no Brasil, além de capacitações e rodadas de negócios, por exemplo”, destacou o assessor de Relações Internacionais da CNA, Rafael Gratão.

Ao longo da programação do evento virtual, os 81 participantes inscritos perceberam que é possível alcançar o mercado internacional independente do tamanho da produção de café.

O gerente de Inteligência de Mercado da InvestSP em Xangai, Fernando Velloso, mostrou os detalhes da produção de café na China, exportação, perfil dos consumidores do café, principais canais de venda e detalhou como a China realiza a importação do produto.

“De janeiro a setembro de 2021, a China importou 95 mil toneladas de café contabilizando US$ 388 milhões, superando as 70 mil toneladas importadas em 2020. Se comparado com o mesmo período de anos anteriores, houve um crescimento anual de 26%”.

Ele ainda expôs dados da pesquisa de campo realizada em Xangai em parceria com a CNA, disponível no link: https://www.cnabrasil.org.br/a…

Em relação ao consumo, Velloso informou que os cafés solúveis dominam os mercados chineses.

Petrônio de Sousa e Ana Flávia Fernandes, representantes da empresa Coffee Senses, compartilharam a experiência na exportação de cafés especiais e deram dicas de mercado.

Se você é produtor de alimentos e têm interesse em conhecer as oportunidades de exportação, participe gratuitamente do projeto Agro.BR.

Conheça os detalhes: https://cnabrasil.org.br/agrobr/index

