Governo avança com obras de ponte e pavimentação na MT-423

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), avança com obras rodoviárias, de construção de ponte de concreto e pavimentação na MT-423, que abrangem os municípios de Marcelândia, União do Sul e Cláudia, na região Centro-Norte de Mato Grosso. Ao todo, estão sendo investidos R$ 30 milhões em obras neste trecho da rodovia.

Está em andamento a construção da ponte de concreto sobre o rio Manissaua-Miçu, no município de Marcelândia. A ponte terá uma extensão de 150 metros e aproximadamente 56% dos serviços previstos já foram executados.

Foram finalizados os serviços de infraestrutura e mesoestrutura e as obras estão atualmente na fase de superestrutura, com o lançamento de vigas de sustentação da ponte. São investidos R$ 10,6 milhões na construção dessa ponte, que vai facilitar o acesso da sede do município de Marcelândia em direção ao distrito de Analândia.

Execução da ponte de concreto sobre o rio Manissaua-Miçu

Já as obras de pavimentação são realizadas na MT-423 entre os municípios de União do Sul e Cláudia. Serão asfaltados 28,4 quilômetros, no trecho que vai do fim do asfalto em União do Sul até o rio Tartaruga. Esse é o único trecho que falta ser pavimentado para ligar definitivamente os dois municípios por via asfaltada. Estão sendo investidos R$ 19,5 milhões nessa obra.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, a região Centro-Norte de Mato Grosso está em pleno desenvolvimento socioeconômico, em razão de sua grande produção agrícola, e as obras rodoviárias serão um incentivo à atividade econômica da região.

Isso porque a MT-423 é uma importante rodovia que dá acesso à BR-163, que hoje é considerada o principal corredor logístico de Mato Grosso, por onde é escoada grande parte da produção do Estado. “Estamos melhorando a infraestrutura logística e garantindo o direito de ir e vir de todo o cidadão. É o Governo de Mato Grosso consertando nosso Estado”.