Governo convoca candidatos classificados no processo seletivo do Hospital Regional de Rondonópolis

O coronel Wesney de Castro Sodré assumiu o 3º Comando Regional de Polícia Militar, em Sinop (a 500 km de Cuiabá), na noite desta sexta-feira (04.10). Ele substitui o coronel Valter Luiz Razera, que irá para a reserva remunerada. A solenidade de troca de comando foi realziada no Centro de Eventos Governador Dante de Oliveira e contou com a presença do comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis.

Para o coronel Assis, o novo comandante assume o cargo pelo seu potencial. “Tenho certeza que o trabalho realizado pelo coronel Razera será ainda melhor desempenhado pelo coronel Sodré”. O 3º Comando Regional abrange oito municípios: Sorriso, Vera, Cláudia, Feliz Natal, Santa Carmem, União do Sul, Nova Ubiratã e Ipiranga do Norte.

O coronel Sodré destacou que vem para somar junto com a tropa e que o trabalho ostensivo e repressivo no combate a criminalidade será uma de suas bandeiras. “Será mais um desafio em minha vida profissional e pessoal. Peço ajuda de cada morador da região para que possa honrar essa grande responsabilidade. Nosso lema será ‘trabalho e muito trabalho’”.

Já coronel Razera, em seu último discurso, se disse emocionado e que não tem dúvida que deixa o comando do CR em boas mãos. “Vou para a reserva remunerada com a sensação de dever cumprido. Foram 30 anos de dedicação na PM em várias frentes de trabalho. Por muitas vezes deixei minha família de lado pela profissão. Saio com a certeza que dei o meu melhor. Agora vou aproveitar para descansar e curtir a minha família”.

Durante a solenidade houve desfile da tropa ao som da banda da Polícia Militar, homenagens e elogios ao comandante substituído. Participaram do evento a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges Ferreira, representantes do Judiciário, Ministério Público, da polícia Judiciária Civil, Rodoviária Federal, Polícia Federal, vereadores e sociedade civil organizada.

Troca do comando em Nova Mutum foi pela manhã Foto: PMMT

Nova Mutum

No período da manhã aconteceu a troca de comando do 14º CR, em Nova Mutum. Na solenidade, o coronel Assis também destacou a brilhante atuação do coronel Marcos Vieira da Cunha, que ficou nove meses a frente do comando na cidade. Em seu lugar assumiu o coronel Claudio Fernando Carneiro Souza, a quem também comandante destacou a experiência de já ter atuado na região.

Coronel Fernando disse que por essa experiência na região vai dar continuidade ao trabalho do coronel Cunha e potencializar as ações com o policial na rua, em abordagens e buscas. “Estamos aqui para trazer tranquilidade a cada cidadão dessa região que tanto amo e venho para dar o meu melhor”.

O coronel Cunha agradeceu pelos nove meses a frente do comando do CR. “Foi uma alegria poder retornar a Nova Mutum. Esses nove meses enriqueceram ainda mais a minha vida profissional.

A solenidade também contou com a presença do prefeito Adriano Piveta, deputado Dilmar Dal Bosco, representantes do Judiciário, PJC, MPE, vereadores, familiares e a tropa.