Governo dá ordem de serviço para pavimentação de 58 km da MT-206

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), emitiu a ordem de serviço para início das obras de pavimentação de 58 quilômetros da MT-206, entre os municípios de Paranaíta e Apiácas, no Norte de Mato Grosso.

Ao todo serão investidos R$ 41,1 milhões para a execução da obra, que vai impulsionar a produção agrícola, bem como a extração e o escoamento do calcário da região. Com a ordem de serviço, a empresa responsável já pode iniciar a mobilização para começar as obras.

Será asfaltada a MT-206 no trecho entre a sede da cidade de Paranaíta até o KM 96, no acesso à Usina Hidrelétrica Teles Pires, em direção ao município de Apiácas. Essa pavimentação é resultado de uma parceria de cooperação firmada pelo Governo do Estado e a Prefeitura de Paranaíta.

Por meio dessa cooperação, a Sinfra ficou responsável por realizar a licitação das obras, excluindo alguns serviços que serão executados diretamente pela prefeitura. Entre eles, a sinalização, proteção ao meio ambiente e obras complementares, por exemplo. Neste modelo de cooperação não há transferência de recursos.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, a pavimentação vai melhorar a infraestrutura rodoviária da região, pois vai facilitar o deslocamento entre as cidades de Paranaíta e Apiacás pelo asfalto. Além disso, vai colaborar com a logística de escoamento da produção do município de Apiacás em direção à BR-163, tornando a rodovia estadual um novo “corredor de grãos e calcário”.

“Essa é mais uma parceria que firmamos, segundo a determinação do governador Mauro Mendes, de trabalhar em conjunto com os municípios. O Governo do Estado tem hoje uma nova forma de trabalhar junto com as prefeituras, executando e fiscalizando, que vem dando muitos resultados. E essa obra, em especial, vai melhorar muito a logística da região Norte”, disse.

Desse modo, a expectativa é de que a obra contribua, por consequência, com o desenvolvimento econômico de toda essa região, sendo que essa pavimentação já é considerada a concretização de um sonho. “Nós vamos ampliar a logística ali daquela parte de Mato Grosso, que estava há muitos anos esquecida. Um sonho antigo, de muitos e muitos anos. Vai beneficiar muito a região, o desenvolvimento, o crescimento do agronegócio e, acima de tudo, o ir e vir das pessoas”, disse o governador Mauro Mendes na ocasião de assinatura da cooperação, no final do ano passado.