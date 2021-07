Governo de Mato Grosso entrega novo complexo Esportivo da Escola Liceu Cuiabano

O Governo de Mato Grosso entregou nesta sexta-feira (16.07) o novo Complexo Esportivo da Escola Estadual Liceu Cuiabano. A revitalização é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer e a iniciativa privada.

“Um complexo esportivo bem estruturado, no coração da capital. A prática esportiva em Mato Grosso será cada vez mais presente nas escolas estaduais e assim, pode revelar grandes atletas e cidadãos respeitados. O esporte traz o desafio da superação. É como a própria vida, que nos exige esforços para vencer obstáculos”, disse o governador Mauro Mendes.

A revitalização do Complexo garantiu a criação das pistas de salto em altura e lançamento de peso, compactação da pista de atletismo, reparo e pintura da arquibancada e reforma dos vestiários.

“Parabenizo e agradeço o governador Mauro Mendes por respeitar e entender o esporte como fator de transformação social na vida das pessoas. O Liceu Cuiabano, tão significativo para a história da cidade, agora também será referência na prática esportiva”, afirma o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Beto Dois a Um.

Para Jefferson Neves, secretário adjunto de Esporte, o novo complexo ganha mais relevância ao ponto em que o espaço atenderá também a projetos sociais.

“Feliz com essa revitalização. Conseguimos fazer com que uma pista, há tempos parada, voltasse à ativa para atender também projetos sociais da região. Um combo de sucesso que tem como objetivo tornar a comunidade um pouco mais ativa e espalhar as boas práticas da atividade físicas e do esporte. A ideia é replicar esse formato em todo o estado, fruto dessa forte parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a Secretaria de Estado de Educação e a iniciativa privada”.

Recurso descentralizado e parcerias

A Escola Liceu Cuiabano foi uma das primeiras a receber da Secretaria de Estado de Educação o recurso descentralizado, triplicado pelo Governo de Mato Grosso em junho (de R$ 33 mil para até R$ 100 mil). Foram repassados para a instituição de ensino R$ 94.806,48 para reforma do complexo de atletismo e do refeitório.

“Além de atender estudantes da Escola, o novo Complexo Esportivo do Liceu Cuiabano vai acolher a comunidade. É mais uma ação do Governo de Mato Grosso que prestigia a comunidade escolar e o esporte”, diz Alan Porto, secretário de Estado de Educação.

Além do recurso do Governo de Mato Grosso via Seduc, a revitalização foi possível devido à parceria da Escola com a Secel-MT, Instituto Vicente Lenilson (que investiu R$ 50 mil), Unimed, Energisa, B3 Social e 9° Batalhão de Engenharia de Construção.

“Parcerias são importantes para o desenvolvimento. A união de esforços proporciona muitos benefícios à sociedade, e entrega melhores resultados à população”, conclui o governador.

Social

O novo Complexo Esportivo da Escola Estadual Liceu Cuiabano, além de atender os estudantes da centenária instituição de ensino, abrirá as portas para as práticas esportivas da comunidade por meio do programa de incentivo coordenada pelo Instituto Vicente Lenilson.

“Agradeço ao governador Mauro Mendes por acreditar no esporte mato-grossense. Esse novo complexo esportivo vai incentivar muitas crianças com a prática de diversos esportes olímpicos e, quem sabe, revelar novos campeões”, adianta o medalhista olímpico, Vicente Lenilson.