Governo de Mato Grosso lamenta falecimento da mãe da primeira-dama Virginia Mendes

Os cartões do Ser Família Emergencial começaram a ser entregues para famílias carentes do interior de Mato Grosso. Nesta segunda-feira (03.05), a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, e a secretária de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Carvalho, estiveram presentes nos municípios de Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa entregando quase 2,5 mil documentos para as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Durante a entrega, também esteve presente o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi.

“Esse auxílio foi idealizado com muito carinho e responsabilidade para atender pessoas que estão precisando nesse momento. Isso foi possível através de parcerias importantes como a da secretária Rosamaria, do deputado Max , da Polícia Militar e de todos os municípios”, pontuou a primeira-dama.

A secretária da Setasc explica que o benefício vai atender mais de 100 mil famílias de todos os 141 municípios que recebem até R$ 70 per capita no mês. “São famílias que sobrevivem com muito pouco. A ajuda de R$ 150 por cinco meses vai oferecer um pouco de conforto, principalmente na segurança alimentar”.

O presidente da Assembleia, que tem acompanhado as ações de assistência social do Estado, ressaltou a preocupação do Governo do Estado com o social. “É um programa que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. O Governo está investindo em outros áreas mas está olhando também para as pessoas mais simples”.

Em Dom Aquino, o prefeito Valdecio Luiz da Costa comemorou a inclusão no programa. “Recebemos com muita satisfação um projeto dessa magnitude. Assim como em outros municípios, estamos passando por dificuldades financeiras com a perda de arrecadação. Só posso agradecer o governador e a primeira-dama pelo empenho em ajudar essas famílias carentes”.

Janeide Pereira, 44 anos, tem que cuidar dos netos e estava bastante preocupada com a dificuldade em colocar alimento na mesa da família, pois está desempregada. “Essa ajuda veio em boa hora. O leite do meu neto está garantido”.

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes, parabenizou o Estado pela ação. “Muito importante para o município receber essa ajuda. O estado esta de parabéns por olhar para o lado social. É um governo que tem investido em infraestrutura e no desenvolvimento do Estado, mas também tem tido a preocupação mais sensível com a população”.