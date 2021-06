Governo de Mato Grosso lança 26° Salão Jovem Arte nesta quarta (30)

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

A Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais ouviu na tarde desta segunda-feira (28) representantes do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema/MT) e Defesa Civil sobre as ações preventivas sendo realizadas para combater os incêndios no Pantanal.

A comandante do Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Jusciery Rodrigues Marques, citou diversas ações como o treinamento de 300 pessoas de comunidades pantaneiras para o primeiro combate do fogo, o fornecimento de abafadores de fogo e a realização de cursos. Ela destacou também a contratação de brigadistas e a aquisição de aeronaves.

O secretário-adjunto de Proteção e Defesa Civil, coronel BM Cesar Brum, ressaltou que este ano será usada uma rede estadual de emergência com rádios amadores, que vai ajudar no combate ao fogo. E também disse que a Defesa Civil tem trabalhado para equipar o Corpo de Bombeiros Militares.

A Sema foi representada pelo coronel Marco Aurélio Alves que citou a aquisição de uniformes para combatentes de incêndios florestais, com equipamentos de proteção de individual (EPIs), a distribuição de veículos e a compra de 45 drones. Ele informou ainda que a compra de caminhões pipa foi iniciada, mas a entrega pode ser feita em até 180 dias, chegando apenas no final do segundo semestre.

O presidente do Sindicato Rural de Poconé, Raul Santos Costa Neto, alertou na reunião para a falta d’água que atinge a região. Ele defendeu a instalação de poços artesianos e de reservatórios de água. O vereador do município Dudu Carrapato mostrou preocupação sobre a falta de contratação de caminhões pipa.

Todas as demandas apresentadas foram anotadas pelo presidente da comissão, deputado estadual Carlos Avallone (PSDB), que garantiu que vai trabalhar para encontrar soluções para os problemas. De acordo com o parlamentar, a prevenção a incêndios será tema de nova reunião da comissão em 30 dias.