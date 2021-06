Governo de Mato Grosso lança 26° Salão Jovem Arte

A mais importante vitrine das artes visuais de Mato Grosso está de volta. Com o tema “Despertar Discos Imaginais”, o 26° Salão Jovem Arte abre inscrições online nesta quinta-feira (01.07), pelo site www.discosimaginais.com. A exposição expandida – em três diferentes espaços – ocorrerá entre os dias 6 de outubro e 10 de dezembro deste ano.

A nova edição do Salão Jovem Arte foi lançada nesta quarta-feira (30.06), no Palácio Paiaguás, em live transmitida ao vivo pelas redes sociais do Governo de Mato Grosso, com participação do secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Beto Dois a Um, e do secretário adjunto de Cultura Jan Moura.

“Das mais cultuadas em Mato Grosso, as artes visuais se fortalecem com a nova edição de um dos mais tradicionais e longevos eventos de nossa cultura. A retomada do Salão Jovem Arte permite a consagração de nossos artistas e a revelação de novos talentos. Além disso, estimula a formação de público e garante momentos de lazer para os mato-grossenses. Viva a 26ª edição do Salão Jovem Arte e vida longa aos tão talentosos artistas de Mato Grosso”, comemorou Beto Dois a Um, secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

Também participaram do lançamento oficial os realizadores Luiz Marchetti e Cleide Arruda. Com 17 anos de existência, o Instituto Kurâdomôdo foi selecionado em edital da Secel para gestão e produção do Salão Jovem Arte deste ano.

“Na verdade, o Salão Jovem Arte deste ano já está ocorrendo há muito tempo, trata-se de uma grande engrenagem dedicada à invenção de um regulamento que seja capaz de acompanhar uma característica importantíssima da gestão do secretário Beto Dois a Um: aproximar a Secel dos artistas, manter ateliês, coletivos e artistas ativos. Por isso, muito obrigado”, disse Luiz Marchetti, um dos realizadores do 26° Salão Jovem Arte.

Ao todo, serão selecionados 64 artistas de dez categorias das artes visuais: pintura, desenho, ilustração, escultura/objeto tridimensional, fotografia, videoarte, grafite/muralismo, gravura, instalação e performance.

“Nós, artistas, crescemos assistindo as exposições do Salão Jovem Arte. É um dos mais importantes eventos da nossa cultura e representa, de fato, um grande momento das artes visuais de Mato Grosso. A 26ª edição do São Jovem Arte será histórica e emocionante, com as tantas homenagens programadas, novos talentos e toda sua diversidade. Ninguém perde por esperar”, adianta o secretário adjunto de Cultura, Jan Moura.

Exposição expandida e curadoria

Serão responsáveis pela curadoria da nova edição do Salão Jovem Arte: Jan Moura, Luiz Marchetti, Maria Barbara Guimarães, Maria Catarina Duncan, Naine Terena, Ruth Albernaz e Hend Santana.

As obras selecionadas serão expostas em três espaços físicos em Cuiabá: Na Galeria Lava Pés; no Museu de Artes e Cultura Popular (MACP-UFMT); e no Sesc Arsenal, além da possibilidade de visitação virtual.

Podem participar artistas residentes em Mato Grosso há pelo menos dois anos, cujas obras sejam inéditas ou tenham sido expostas apenas uma única vez.

As 64 obras selecionadas concorrerão a 18 prêmios em dinheiro, com valores de R$ 2 mil a R$ 6 mil em cada categoria e há ainda dois prêmios aquisitivos de R$ 8 mil.

Esta edição contará ainda com um programa educativo criado por artistas-educadores para formar professores interessados em abordar temas das artes visuais e cultura do Estado em sala de aula.

A exposição expandida será realizada pela Secretaria do Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), pelo Instituto Kurâdomôdo – Cultura Sustentável e pelo Centro Audiovisual Luiz Marchetti (CALM), e conta com o apoio da Assembleia Social, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e do Sesc Mato Grosso.

Tradição

O Salão Jovem Arte teve sua primeira edição em 1976, como resistência artística regional à ditadura militar. A proposta inicial era de que fosse anual, mas houve períodos de descontinuidade. A edição anterior foi realizada em 2016. Se as edições tivessem sido ininterruptas, o Salão estaria na 46ª edição.

O Instituto Kurâdomôdo Cultura Sustentável e CALM

A instituição é uma organização da sociedade civil (OSC) que busca destacar aspectos e expressões culturais diversas, (re)construir e cuidar das relações humanas dentro da sociedade e na natureza.

Com 19 anos de existência, o Instituto Kurâdomôdo traz, em sua nova fase de existência, outros formatos de parcerias com novos olhares sensíveis às maneiras de existir e coexistir na nossa sociedade. O instituto foi a OSC selecionada para gerir e produzir a 26ª edição do evento Cultural, juntamente com o Centro Audiovisual Luiz Marchetti (CALM).

Serviço

O 26° Salão Jovem Arte abre inscrições nesta quinta-feira, 1° de julho

Mais informações estão disponíveis no site www.discosimaginais.com ou em @salaojovemarte no Facebook e no Instagram.