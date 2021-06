Governo de Mato Grosso trabalha para cumprir imposições da Anvisa

Mato Grosso foi incluído pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na lista de estados que receberam autorização para a compra do lote de vacinas da Sputnik V, em quantidade inicial de 1% da população.

A aprovação da compra apresenta diversas condicionantes a serem cumpridas pelos estados. Por isso, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), está trabalhando junto com os demais estados no sentido de cumprir todas as imposições da Anvisa para efetivar a importação.