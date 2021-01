Governo de MT acompanha situação de gasoduto após vazamento de gás em Nossa Senhora do Livramento

Assim que soube do rompimento do gasoduto da Âmbar Energia com vazamento de gás neste sábado (30.01), em Nossa Senhora do Livramento, o Governo de Mato Grosso entrou em contato com a empresa para que todas as providências fossem tomadas.

De acordo com as informações repassadas pela Âmbar Energia ao Estado, as válvulas de segurança foram acionadas imediatamente para evitar mais vazamentos e duas equipes da empresa, de Cuiabá e Cáceres, estão no local para reparar o gasoduto, o que deve ser finalizado ainda neste sábado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, assim como da Polícia Civil e do Batalhão Ambiental, estão no local, relatam que a situação já está sob controle e vão iniciar as investigações sobre o caso. As forças de segurança estaduais permanecerão no local até que o problema seja totalmente resolvido.

O Governo de Mato Grosso já está adotando todas as medidas cabíveis para apuração do caso.