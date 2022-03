Governo de MT adquire 15 equipamentos de alto padrão para identificação de drogas

O Governo de Mato Grosso fez a entrega de 40 títulos da regularização fundiária para mulheres de Tangará da Serra, na noite da última sexta-feira (11.03). A ação é resultado de uma parceria entre o Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), MT PAR, Prefeitura e Consórcio da Bacia do Alto do Rio Paraguai.

Os títulos foram entregues para as moradoras do Residencial Alto do Boa Vista. Todas são chefes de família, e exercem a função de doméstica. Elas aguardavam por essa documentação há 17 anos.

“É uma honra participar, no mês de março, de um evento como esse. Eu sei o que representa para vocês ter uma casa para chamar de minha, ter a possibilidade de reformar um banheiro, de trocar uma janela, de passar um Natal mais colorido, arrumar a casa da gente. Isso é emocionante”, afirmou a primeira-dama do município Silvana Masson.

O presidente do Intermat, Francisco Serafim, destacou que todas as pendências da regularização serão atendidas, fazendo de Tangará da Serra um exemplo para todo o Estado.

“Essa é uma determinação do governador Mauro Mendes, não interessa quem começou e abandonou. O que importa é atender o cidadão que está precisando do título definitivo da sua residência para que tenha segurança e tranquilidade. Essa é uma ação que ganha todo mundo. Esses 40 títulos são uma amostra do trabalho que vem por aí”.

Conforme o presidente da MT PAR, Wener Santos, a previsão é atender 12 mil famílias, neste primeiro momento, em 14 municípios que compõem o Consórcio.

“Isso só será possível se a população acreditar na ideia. Procurar os postos de atendimento e realizar o cadastro. Isso não é promessa, estamos de fato entregando os primeiros títulos hoje, em tempo recorde e sem custo para a população. As ações do Governo Mauro Mendes estão chegando da porta pra dentro”, disse.

Ao todo serão investidos R$15 milhões no programa oriundos de emenda do senador Wellington Fagundes, representado na cerimônia por Leonardo Oliveira.

Para a moradora Rosirene Santos Rodrigues essa noite ficará na memória por muito tempo. “É um momento muito importante para mim. Tenho quatro filhos e meu esposo. Já tentamos por várias vezes, mas foram só promessas. Agora, graças a vocês, ao Governo do Estado, nós conseguimos. Só tenho a agradecer e orar para que mais famílias sejam atendidas”.

Novos cadastros

Na ocasião, a prefeitura de Tangará da Serra também entregou outros 13 títulos de regularização fundiária, fruto do trabalho da prefeitura em conjunto com o Incra e Intermat. “É muito bom quando as ideias se convergem. Aqui nós já estávamos trabalhando para regularizar tais áreas, e no meio do caminho encontramos essa parceria do Governo de Mato Grosso que trouxe celeridade ao processo”, lembrou o prefeito.

Em Tangará da Serra, os atendimentos continuam. A partir de terça-feira (15), a equipe do Governo estará na Escola Fausto Masson, no bairro Morada do Sol, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Podem realizar o cadastro as famílias que residem nos bairros: 13 de Maio, Morada do Sol, Cohab Tarumã e Jardim São Rosalino.

Com imóvel escriturado o morador passa a ser legalmente proprietário e pode realizar a venda do imóvel, reformar e construir com segurança. Além disso, com essa documentação o morador passa a ter acesso a uma série de benefícios, entre eles, o acesso a crédito utilizando o bem como garantia.