Governo de MT assina ordens de serviço e apresenta projetos para obras de infraestrutura em 62 municípios

O governador Mauro Mendes e o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, assinarão na próxima quinta-feira (18.02) ordens de serviço para obras de pavimentação e construção de pontes, além da apresentação de projetos, com investimento total de R$ 620 milhões, que beneficiarão 62 municípios de todas as regiões do Estado.

A solenidade de assinatura será no Salão Nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás, às 14h30, e contará com a presença dos prefeitos dos municípios beneficiados, secretários de Estado e parlamentares das bancadas estadual e federal.

As obras fazem parte do programa Mais MT e serão para construção de mais de 700 quilômetros de asfalto novo, com investimentos de R$ 429,2 milhões; e de 40 pontes de concreto, ao valor de R$ 176,8 milhões.

Os municípios beneficiados com as obras de pavimentação e construção de pontes serão: Alta Floresta, Alto Taquari, Araguaiana, Arenápolis, Aripuanã, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Chapada dos Guimarães, Comodoro, Confresa, Cotriguaçu, Cuiabá, General Carneiro, Itanhangá, Itiquira, Juruena, Marcelândia, Matupá, Nova Brasilândia, Nova Guarita, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Ubiratã, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Planalto da Serra, Poconé, Porto dos Gaúchos, Querência, Ribeirãozinho, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Salto do Céu, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, São José do Rio Claro, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sorriso, Tabaporã, Tangará da Serra, Tapurah, Torixoréu, União do Sul e Vila Bela da Santíssima Trindade.

Durante a solenidade das assinaturas das ordens de serviço, também será feita a apresentação de projetos para mais 1.060 quilômetros de pavimentação e 51 pontes, cujas ordens de serviço serão emitidas em março.

Para a elaboração dos projetos, o investimento será de R$ 14,1 milhões e os municípios alcançados serão: Chapada dos Guimarães, Ipiranga do Norte, Feliz Natal, Alto Paraguai, Alto Garças, Água Boa e Apiacás.

Credenciamento da imprensa

Os veículos de comunicação que forem cobrir o evento de assinatura deverão credenciar os profissionais até as 18 horas de quarta-feira (17.02), pelo endereço eletrônico credenciamento@gcom.mt.gov.br.

O governador e o secretário atenderão a imprensa antes do evento, em entrevista coletiva às 14 horas.

Para o credenciamento é necessário informar o veículo, nome do profissional e função. Apenas os profissionais cadastrados terão acesso ao local da solenidade.

O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Governo de Mato Grosso.