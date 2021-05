Governo de MT entrega mais 2 mil cartões do Ser Família Emergencial em Acorizal, Jangada e Rosário Oeste

Nesta sexta-feira (07.05), o Governo de Mato Grosso entregará 2.103 cartões de auxílio financeiro do Programa Ser Família Emergencial nos municípios de Acorizal, Jangada e Rosário Oeste. O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, estará nos eventos e ressalta a importância deste auxílio em momento de pandemia.

“Este programa é de extrema importância neste momento delicado que estamos vivendo e estas famílias necessitam da ajuda do Estado. A primeira-dama, Virgínia Mendes, juntamente com a equipe da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, viabilizou o auxílio que fará diferença na vida destas famílias”, afirma Miranda.

Em Acorizal, serão entregues 711 cartões de auxílio financeiro às 8h, no Ginásio Zezinho Gusmão. Em Jangada, serão 664 cartões para famílias carentes que serão entregues às 9h30, na secretaria de Assistência Social do município. Para finalizar a agenda, em Rosário Oeste serão 1.728 cartões entregues às 11h30 no Cinema Municipal, na Praça Manoel Loureiro.

Em todo o Estado serão mais de 100 mil famílias atendidas, cadastradas no Cadastro Único e que tem renda mensal per capita de R$ 70. Cada uma dessas famílias receberá cinco parcelas de R$ 150, sendo a primeira parcela depositada dia 8 de maio.

São mais de R$ 75 milhões que irão ajudar as famílias de Mato Grosso e, para este montante, o Governo contou com o apoio da Assembleia Legislativa e do senador Jayme Campos.

Nesse momento de pandemia, o Governo do Estado também promoveu a entrega de mais de 400 mil cestas básicas para as famílias necessitadas por meio do projeto Vem ser Mais Solidário, que também é coordenado, de forma voluntária, pela primeira-dama Virgínia Mendes e é uma parceria com associações, entidades, igrejas e prefeituras.