Governo de MT entrega unidade estratégica de prevenção e combate aos incêndios florestais no Pantanal

O Governo de Mato Grosso entregou na tarde desta sexta-feira (05.12) a sede do 1° Pelotão Independente do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT), instalado na porta de entrada do Pantanal, na cidade de Poconé, município a 104 km de Cuiabá. A nova unidade é resultado de ação estratégica criada para atuar no monitoramento e prevenção aos incêndios florestais na região.

“A instalação deste pelotão era um anseio antigo da população poconeana, não apenas para os serviços que os Bombeiros podem prestar para cidade, mas também aos pantaneiros, pois agora temos uma unidade de combate aos incêndios na entrada do nosso Pantanal”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda.

O secretário frisou ainda que a criação do 1° Pelotão do CBM-MT contou com a união de várias esferas públicas em parcerias com a iniciativa privada para cuidar daquela importante região do Estado.

“Com recursos investidos pelo senador Jayme Campos foi possível adquirir equipamentos para essa unidade. Além disso, a Prefeitura de Poconé e o empresariado local também estão presentes. Com essa união de todos, estamos propiciando um grande investimento e realizando um sonho para toda a sociedade”, declarou o gestor.

O Governo de Mato Grosso investiu R$ 2,6 milhões em efetivo, veículos, mobiliário, radiocomunicação, materiais e equipamentos operacionais. O CBM-MT possui área de 200 m² e é resultado da parceria entre a Secretaria de Estadual de Segurança Pública (SESP-MT) e a Prefeitura de Poconé, com apoio da iniciativa privada.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges, destacou que a criação da unidade é resultado de uma diretriz do Chefe do Executivo do Estado para levar segurança aos pontos estratégicos dos municípios de Mato Grosso.

“A criação da unidade é um reforço para região, pois agora temos a presença efetiva do Corpo de Bombeiros Militar para atender de forma imediata toda a sociedade e o Pantanal. Isso é uma diretriz do governador Mauro Mendes, uma estratégia de avançar com as instituições para o interior. Com a chegada dos Bombeiros poderemos estar integrados com as demais forças, Policia Militar e Policia Civil para garantir a tranquilidade de todos e prestar nossas ações de preservação”, explicou o comandante.

O senador Jayme Campos, declarou que a criação do 1° Pelotão do CBM-MT é muito importante. “Estamos tomando providências para nos prevenir de incêndios no Pantanal. A presença dos Bombeiros aqui vai permitir o combate imediato caso aconteça alguma queimada na região”.

Ele citou ainda que visitou a região na época que o Pantanal sofreu com a devastação dos incêndios. “Imediatamente busquei por recursos para instarmos aqui essa unidade na cidade de Poconé”, disse.

A inauguração contou com a presença dos secretários de Estado César Miranda (Desenvolvimento Econômico), Jefferson Moreno (Adjunto de Turismo) e César de Brum (adjunto de Proteção e Defesa Civil da Casa Civil) e o prefeito Tatá Amaral (Poconé). Também participaram os deputados estaduais Eduardo Botelho (Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso), Allan Kardec e Carlos Avalone, entre outras autoridades.

Serviço

O 1° Pelotão do CMB-MT está localizado na Rua Silvio Martins, n° 858, no Centro de Poconé.

Pedido de socorro pode ser solicitado pela linha (193). A ligação é gratuita e pode ser realizada por qualquer telefone fixo ou móvel local.