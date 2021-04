Governo de MT finaliza projeto e repassa R$ 4 milhões para reformar hospital

O governador Mauro Mendes anunciou o repasse de R$ 4 milhões para a prefeitura reformar e modernizar o Hospital Regional de Barra do Bugres (165 km de Cuiabá), que está em processo de transição para a gestão municipal.

O anúncio ocorreu na tarde desta quarta-feira (28.04), após reunião com o deputado Dr. João, os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil) e Rogério Gallo (Fazenda); o prefeito de Barra do Bugres, Divino Henrique; e outras lideranças locais.

De acordo com Mauro Mendes, todo o projeto de reforma e modernização da unidade já foi elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde. O hospital atende pacientes de pelo menos dez municípios da região Oeste de Mato Grosso: Tangará da Serra, Sapezal, Campo Novo do Parecis, Nova Marilândia, Santo Afonso, Arenápolis, Denise, Nortelândia e Porto Estrela.

“O projeto está pronto e o Governo vai repassar R$ 4 milhões para a Prefeitura fazer essa reforma no hospital. Uma grande reforma para modernizar, melhorar a infraestrutura interna, para nós termos ali um belo hospital. E depois vamos pactuar quais serviços ficarão no hospital, pois o Governo vai continuar ajudando no cofinanciamento dessa unidade, que vai ser tocada pela prefeitura”, afirmou.

O prefeito Divino Henrique afirmou que a decisão do governador concretiza um “sonho” da população local.

“É muito prazeroso firmar esse compromisso com o governador. O hospital vai ser municipal com a cooperação do Estado, e hoje estamos aqui assinando essa grande reforma”, pontuou.

Para o deputado Dr. João, o anúncio mostra a preocupação do Governo do Estado em fazer a saúde funcionar na região Oeste. O parlamentar lembrou que o Executivo vai construir mais três hospitais no interior, sendo um em Tangará, outro em Juína e um terceiro na região do Araguaia.

“O apoio e parceria do Governo à frente das negociações sobre o Hospital Regional de Tangará da Serra e do Hospital Municipal de Barra do Bugres é uma grande conquista para toda a população, em especial para a região médio norte. Um verdadeiro sonho se tornando realidade”, ressaltou.